De fem cykelvelgørere er lærere på Allerød Privatskole. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Lærere cykler penge hjem til trængte børnefamilier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lærere cykler penge hjem til trængte børnefamilier

Allerød - 30. november 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Hjælp Så skal der cykles ekstra meget. Målet er at give en bedre jul til udsatte familier i Danmark. Det er fem lærere på Allerød Privatskole, der vil træde i pedalerne.

"Vi er fem lærere der 1. december fra kl. 08.30 til 10.30 vil cykle for en god sags tjeneste. Vi vil sidde på fem "hometrainer stationer", som alle er koblet op med en fladskærm og kører med den meget populære hometrainer-software, Zwift," skriver Dan Wassmann fra Allerød Privatskole i en pressmeddelelse.

"Vi vil køre i to timer på en rute, der er fire kilometer lang og samle så mange penge ind via forældrebetalinger pr kørt kilometer til Red Barnet i Allerød," skriver Dan Wassmann.

Hele eventet vil blive live-streamet på Allerød Privatskoles facebookside med næsten 1.500 følgere. De fem cyklisters mål er klart.

Fællesskabet vigtigt

"Alle børn skal have lov til at være en del af et fællesskab.

Det er afgørende at kunne være en del af samtalen, når skolen starter efter ferien. Når vi har fokus på de trængte børnefamilier, er det fordi vi ved, at den medfølgende isolation føles ekstra stor netop i julen.

For familierne, og ikke mindst for børnene, er julen følelsen af at stå helt udenfor. For børnene kan det betyde, at det er svært at komme i skole efter juleferien, fordi de ikke kan fortælle om en god jul som deres kammeraters.

Og for forældrene handler bekymringerne ofte om ikke at være i stand til at give deres børn en jul, der bare nogenlunde ligner den, deres klassekammerater har," skriver de fem lærere.