Lær at dyrk din egen køkkenhave

"Kurset er for alle, der har lyst til at dyrke grøntsager i haven uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte, og som gerne vil have et godt resultat ud af havearbejdet og se dyrelivet udfolde sig. Alle kan deltage, det kræver ingen forudsætninger andet end lysten til at være med," skriver Allerød Bibliotek.