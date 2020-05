Venstresvingbanen på Kongevejen bliver forlænget, så der bliver bedre plads til de biler, der skal dreje til venstre ad Sortemosevej. Foto: Allan Nørregaard

Længere svingbane skal gøre morgenkø kortere

Allerød - 15. maj 2020 kl. 04:57 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bilisterne skal have en god portion tålmodighed, når de i myldretiden om morgenen kører gennem Blovstrød. Her er der nemlig ofte kø, fordi der er mange biler, der skal dreje til venstre ad Sortemosevej, men svingbanen er for kort, så der bliver skabt prop. Nu har Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget dog besluttet i enighed, at svingbanen skal forlænges. Og det er på høje tid, mener Konservatives medlem af udvalget, Martin H. Wolffbrandt.

- Det er rigtig godt, og det er det, vi hele tiden har villet, så det er dejligt, siger han.

Da Allerød Kommune for fire år siden gik i gang med en større ombygning af Kongevejen, forkortede man svingbanen. Niras, der har adresse på Sortemosevej, havde som rådgivende ingeniør vurderet, at svingbanen skulle forkortes, så bilisterne satte hastigheden ned gennem byen. Men det har altså i stedet givet trafikpropper gennem Blovstrød, og da kommunen tidligere på året fik resultaterne af en fremkommelighedsanalyse, lød konklusionen, at venstresvingbanen med fordel kunne forlænges igen.

Allerede i begyndelsen af sidste år kunne Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget have valgt at forlænge svingbanen.

- Her valgte Lisbeth Skov (V) at stemme imod. Det er hende, der er årsagen til, at man har måtte vente. Enhver kunne se for halvandet år siden, at det ville være en god idé at forlænge den bane. Det behøver man ikke være trafikekspert for at se, siger han.

Men ifølge Lisbeth Skov var hun ikke imod at gøre svingbanen længere. Hun ville blot være sikker på, at det faglige grundlag var i orden.

- Jeg stemte ikke imod, fordi jeg var imod at forlænge svingbanen. Jeg stemte derimod for, at vi afventede fremkommelighedsanalysen, som var blevet sat i gang. Og det gjorde jeg for at være sikker på, at vi traf den rigtige beslutning, og at vi som politikere ikke endte med at træffe en beslutning, som så viste sig ikke at være den rigtige løsning. Derfor ville jeg gerne have resultatet af den analyse og være 100 procent sikker på, at vi havde det faglige grundlag på plads først, forklarer hun.

Martin H. Wolffbrandt stemte selv imod at forlænge svingbanen, da den tidligere på året var oppe i udvalget igen. Her forelå resultatet af fremkommelighedsanalysen nemlig, og Lisbeth Skov tog straks initiativ til at få den på dagsordenen.

- Herefter blev jeg spurgt til finansiering af projektet, og jeg forklarede, at jeg syntes, vi skulle finansiere det med penge fra kommunens kassebeholdning, fortæller hun.

Men det var Martin H. Wolffbrandt ikke med på.

- Vi havde fordelt midlerne til mindre trafikprojekter, og så var der jo ingen penge til det her projekt.

En ting er de to politikere dog enige om: At der gik politik i den.

- Det er jo ærgerligt, at det sker med halvandet års forsinkelse, men sådan er politik nogle gange, siger Martin Wolffbrandt, mens Lisbeth Skov tilføjer:

- Der gik politik i sagen, og det er lidt kedeligt, at det skal være sådan.

Men nu kan projektet realiseres, og det skyldes, at kommunen på grund af coronakrisen har fået mulighed for at fremrykke flere projekter - heriblandt forlængelsen af venstresvingbanen.

Det koster 600.000 kroner at signaloptimere krydset Sortemosevej/Kongevej og forlænge venstresvingbanen på Kongevejen, og det er med glæde, at de to udvalgsmedlemmer har nikket ja til at sætte projektet i gang nu.

- Jeg er rigtig glad for, at den nu bliver forlænget, og så må vi lægge alt det fnidder fnadder, der har været, bag os, siger Lisbeth Skov.

Martin H. Wolffbrandt er ikke i tvivl om, at bilisterne bliver glade for en længere svingbane.

- Med den længde, den har, opstår der kø, når folk skal til venstre i myldretiden. Derfor vil trafikken flyde bedre, når venstresvingbanen bliver længere. Det her vil komme alle de mennesker, der kører ad Kongevejen til gode, siger han.