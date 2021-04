Foto: Thomas Olsen

Længere skoleår splitter udvalg

Allerød - 11. april 2021 kl. 20:58 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Er der behov for i år at udvide skoleåret med ni dage for eleverne i kommunens 9. klasser?

Det spørgsmål er politikerne i Børne- og Skoleudvalget ikke enige om.

En politisk aftale i folketinget om folkeskolens afsluttende prøver for 9.klassetrin med baggrund i corona-situationen betyder, at eleverne i år kun skal til eksamen i matematik, dansk og engelsk. I den politiske aftale henstilles til, at skolerne reducerer den mundtlige prøveperiode, så der gives mulighed for at forlænge undervisningen i de fag, som eleverne ikke skal til eksamen i, for at indhente det faglige og sociale efterslæb, der måtte være.

Det giver Allerød Kommune mulighed for at forlænge skoleåret med op til 10 skoledage, og Børne- og Skoleudvalget skulle i denne uge beslutte, om man ville udvide skoleåret med ni dage frem til den 3. juni. Et forlænget skoleår vil koste 411.000 kroner, som i forvejen er afsat til lærernes løn i eksamenstiden. Fastholder man skoleårets længde kan man omvendt spare de penge.

Udvalgsformand Nikolaj Rachdi Bührmann (SF) stemte sammen med Lars Bacher (K) imod at forlænge skoleåret for afgangseleverne.

- For det første tror jeg ikke, at ni ekstra skoledage kommer til at give et grundlæggende trivsels- eller læringsløft. Sekundært kunne man forestille sig, at der var nogen, der havde planlagt sommerferie. For det tredje har vi set, hvordan borgmesteren har haft svært ved at styre coronaudgifterne, og jeg bliver bekymret over den økonomiske styring. Jeg blev overrasket over, Socialdemokratiets og Venstres mangel på økonomisk ansvarlighed, og derfor begærede jeg sagen i byrådet, siger Nikolaj Rachdi Bührmann.

Socialdemokratiets to medlemmer stemte sammen med Venstres Lone Hansen for at forlænge skoleåret.

For Nicolai Abildskov Pallisborg (S) handler det om at sikre de unges trivsel.

- Folk har været hjemsendt længe, og trivslen er flere steder i bund. 9. klasseseleverne vil takke os for ni dage mere sammen med deres kammerater og at få lov til at sige ordentligt farvel. Der er økonomi afsat til det, så det er ikke noget, der koster os noget. Økonomien er presset, men vi skal ikke ud og finde flere penge, og jeg synes, at trivslen bør være i højsæde for os. Det handler desuden om dage i læseferien, der bliver inddraget, det er ikke sommerferien, siger Nicolai Abildskov Pallisborg.

Nikolaj Rachdi Bührmann og Lars Bacher begærede efter afstemningen sagen i byrådet.