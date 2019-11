Både læger og plejecentre er glade for ordningen med praktiserende læger, som er fast tilknyttet kommunens plejecentre. Billedet her er fra Lyngehus. Foto: Allerød Kommune Foto: Bjarke MacCarthy

Send til din ven. X Artiklen: Læger på plejehjem er en succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læger på plejehjem er en succes

Allerød - 14. november 2019 kl. 17:24 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med penge fra satspuljemidlerne har Allerød Kommune siden 2016 haft praktiserende læger fast knyttet til kommunens plejecentre. Ordningen har været populær, og derfor indføres den nu permanent med kommunens egne penge, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det glæder Jesper Holdflod Pallesen (S), der er formand for Sundheds-, Velfærds-, og Beskæftigelsesudvalget.

- En læge, som er tæt på og som man kender, giver både tryghed og bedre fagligt samarbejde i hverdagen. Og det er til glæde for både beboerne og personalet på plejecentrene. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i byrådet har fundet penge i budgettet til at fortsætte og udbygge ordningen, så alle fire plejecentre i dag er omfattet, siger han i den forbindelse.

For personalet har ordningen betydet et tættere samarbejde med plejecenterlægerne, og den tætte faglige sparring med lægerne samt muligheden for at få undervisning har desuden givet personalet et kompetenceløft. De planlagte lægebesøg opleves som effektive, og det giver bedre mulighed for at forebygge indlæggelser.

- Som beboer på et plejehjem er man sjældent i stand til at komme op til sin læge til kontrol af sine kroniske sygdomme eller gennemgang af medicin. Plejecenterlægen kommer hos borgeren og sikrer, at der foretages regelmæssig undersøgelse og opfølgning af borgerens kroniske sygdomme, samt medicingennemgang, siger praktiserende læge Lone K. Christiansen, der er meget glad for ordningen.

- Den sikrer, at vi ser borgerne jævnligt, og at vi i tæt samarbejde med plejepersonale og sygeplejersker ofte kan forebygge akutte og unødvendige hospitalsindlæggelser og forkert medicin. Samarbejdet med sygeplejersker og plejepersonale er fantastisk, og ud over de sædvanlige »lægekonsultationer« er der en god og gensidig udveksling af viden og erfaringer, som vi alle er glade for. Som læger er vi desuden forpligtede til at undervise i lægefaglige/sygeplejefaglige emner på plejehjemmet, hvilket er med til at højne den faglige standard og ensretning af behandlingen, siger hun.