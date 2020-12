Som erstatning for den aflyste børne- og ungdomsafslutning har LUI Fodbold været ude med julegaver til alle spillerne. Og det har vakt glæde hos blandt andre Daniel og Magnus Skovgaard Thomsen. Pressefoto

LUI Fodbold har delt julegaver ud til børne- og ungdomsspillerne

Meget har været anderledes i 2020, og det har også ramt LUI Fodbold, som ud over træningsrestriktioner også måtte aflyse den store børne- og ungdomsafslutning, hvor spillerne blandt andet får udleveret årsglas og bliver hyldet af trænere og forældre.

Men de nye tider har fået bestyrelsen til at tænke kreativt. Så i disse dage modtagere alle børne- og ungdomsspillere i LUI Fodbold en stor pakke med teksten 'Til: dig der elsker fodbold. Fra LUI Fodbold', som indeholder deres årsglas, et LUI Fodbold-håndklæde og en pose LUI Fodbold-bolsjer.

"Det har virkelig gjort stor glæde! Vi har fået meget feedback fra forældrene, modtaget billeder af glade børn og fået de sødeste beskeder på vores Facebookside. Det har været hele arbejdet værd," fortæller bestyrelsesmedlem og primus motor for gaveuddelingen Nina Plenge i en pressemeddelelse.

"Sammenholdet i LUI Fodbold er en af vores vigtigste byggesten og i disse tider, hvor man ikke kan samles, har det ligget os meget på sinde, at være så synlige over for vores medlemmer som muligt," fortsætter Nina Plenge. jesl