Kvindekroppen er langtidsholdbar

- For det første er det jo et emne, der er evigt aktuelt: Kvindeliv og mandeliv ikke mindst relationerne mellem mænd og kvinder. Og de problematikker og stadier, man kommer igennem i sit liv som kvinde, er noget, der foregår til alle tider, og som ikke har ændret sig væsentligt de sidste 10 år, siger han og tilføjer, at det også er et tegn på, at det er en god forestilling, som rammer noget bredt og tidsløst.

- Det er jo ret enestående at lave den samme forestilling 10 år i træk. Det er meget sjældent, det sker her i landet. Det er virkelig sjovt at have noget, der bare holder i årevis og bliver ved med at have et publikum, siger Henrik Prip, som gerne fortsætter med at lave »Kvinde kend din krop«.