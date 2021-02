Ole Bigler og Kvickly Allerød vil bruge overskuddet fra salget af non-food-varer til at støtte nabobutikkerne med over 100.000 kroner. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kvickly vil dele mere end 100.000 kroner ud til nabobutikkerne: Nøj, hvor vi savner dem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvickly vil dele mere end 100.000 kroner ud til nabobutikkerne: Nøj, hvor vi savner dem

Allerød - 17. februar 2021 kl. 07:11 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

De lige knap 70 Kvickly-varehuse i Danmark har besluttet sig for at støtte nabobutikkerne i deres handelsmiljøer ved at uddele en del af overskuddet for salg af non-food-varer. Kæden har oplevet en vækst, og under overskriften "gode naboer er guld værd" vil kæden støtte naboer, der har haft det svært eller har været helt lukket ned.

I Kvickly Allerød bliver det en støtte på over 100.000 kroner, som direktør Ole Bigler kommer til at levere videre. Pengene skal gå til både aktiviteter og events i Lillerøds bymidte og til øget markedsføring, fortæller han.

"Det kan ikke siges mere klart, end at vi savner vores naboer, og nøj, hvor vi savner livet i byen," siger han.

Aktiviteterne kan være musik, aftenåbent eller noget tredje, fortæller direktøren. Der kommer til at ske det, at Allerød Handelsforening får en pose penge, og så bliver beslutningen om, hvordan de bruges, taget der. Derudover vil butikkerne i bymidten, som er medlem af handelsforeningen, få mulighed for at annoncere på Kvicklys regning, til pengene er brugt op.

Vækst i tallene Pengene stammer fra merindtjeningen på non-food-salget begyndende fra 1.1.2021.

"Vi kan selvfølgelig se på tallene, at her har vi fået noget vækst, fordi andre har været lukket. Dels vil vi selvfølgelig gerne støtte de erhvervsdrivende, men det er også for, at kunderne kan se, at vi gør noget for at komme tilbage til hverdagen og fællesskabet igen," siger Ole Bigler og understreger, at de kommende aktiviteter i bymidten selvfølgelig kommer til at overholde de restriktioner, der måtte gælde på det tidspunkt.

"Nu bliver det lysere og lysere, og vejret bliver også bedre, så mon ikke, vi snart er på vej mod bedre tider," siger han.

Støtte til kulturliv og medarbejdere Ole Bigler fortæller også, at Lillerød Brugsforening barsler med støtte til det lokale kulturliv, hvor foreningen nedsætter et udvalg under bestyrelsen, der skal fordele nogle penge. Det er en model, man tidligere har brugt i 2017, da foreningen fyldte 100 år, forklarer direktøren.

Også medarbejderne i Kvickly skal have et skulderklap, fortæller Ole Bigler.

"Vi holder snart et arrangement, hvor vores medarbejdere kan få ekstra rabat her i butikken, og vi har også besluttet at give alle medarbejdere et gavekort til en middag fra et lokalt spisested, som de kan tage med hjem til enten familie eller venner. Vores medarbejdere har gjort en fantastisk indsats her under corona," siger Ole Bigler.