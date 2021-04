Sidste år var der fysisk generalforsamling med formand for Lillerød Brugsforening Betina Clod Præstholm og varehusdirektør Ole Bigler. I år måtte de to dog optræde på Zoom. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Kvickly krydsede magisk grænse: Så meget solgte de for i 2020

Digital generalforsamling i Kvickly præsenterede historisk høj omsætning

Allerød - 25. april 2021 kl. 10:48 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Der bliver langet leverpostej, vin og andre varer over kassebåndene i Kvickly Allerød som sjældent set. Forleden havde foreningen bag, Lillerød Brugsforening, sin årlige generalforsamling, og her kunne formand Betina Clod Præstholm og varehusdirektør Ole Bigler over Zoom præsentere et regnskab med en omsætning på knap 205 millioner kroner i 2020. Dermed steg varehusets omsætning med mere end 10 millioner kroner i forhold til året før - selvom 2020 primært var et coronaår.

"De første dage under nedlukningen sidste år var ret uvirkelige, og på få uger skulle butikken være klar til at holde retningslinjerne. Så vi kunne handle sikkert og forsvarligt. Der skal lyde n stor ros til alle ansatte, der har gjort deres ypperligste for, at vi kunne få en god oplevelse," sagde Betina Clod Præstholm blandt andet i sin formandsberetning.

Den høje omsætning viser sig også i årets resultat, der blev på godt seks milioner før skat og 4,7 efter.

"Det er mange år siden, vi har været så højt oppe, og det skyldes en fantatisk indsats," kunne varehusdirektør Ole Bigler supplere.

Blandt andet var der en stigning i omsætningen på en million på vin og spiritus. Også kød, fisk og viktualier steg, og her var der tale om tre millioner mere. Her blev der også peget på, at restauranterne har været lukket ned, så forbrugerne har haft flere penge oppe af lommen i Kvickly til mad, vin og delikatesser.

Mere rengøring Butikken havde, da Ole Bigler begyndte at pinde ud, forståeligt brugt flere penge på rengøring og værnemidler end året før. Udgifter til vagter var også steget i 2020. Der var brugt flere penge på blandt andet spritdispensere rundt om i butikken og plastikskærme mellem kunder og ansatte.

Også 'hamstring' sidste år under nedlukningen i marts blev berørt, hvor tre slags varer blev fremhævet.

"Vi løb ikke tør for rugbrød, toiletpapir og køkkenruller på noget tidspunkt i butikken. Der var varianter, der blev udsolgt, men der var altid mulighed for at købe et andet mærke," kunne Ole Bigler konstatere.

Støtte til naboerne Kvickly har som kædens mere end 60 butikker ud over den i Allerød også valgt at støtte det lokale handelsliv, der har været lukket ned.

"Vi har virkelig savnet vores naboer. Alle butikker i handelsforening har vi hjulpet med annoncering. Vi håber, at I vil støtte op om butikkerne rundt om os," sagde direktøren.

Ud over de økonomiske resultater kunne formand og varehusdirektør fortælle om planer om ladestandere til el-biler ved butikken. Der er også færdige planer om at sætte solceller op på taget på butikken, men her venter en tilladelse fra Allerød Kommune.

På generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt, og et enkelt nyt medlem blev suppleant.

