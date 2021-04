Se billedserie Annette Nørregaard Christiansen er kunstner og indehaver af Keramikhuset på Kollerødvej i Lillerød. Foto: Allan Nørregaard

Kunstner om fjernelse af kunstværk: Fanden gale mig ikke glad

Allerød - 20. april 2021 kl. 15:30 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Det vækker ikke just begejstring hos Annette Nørregaard Christiansen, at medlemmerne af kultur- og idrætsudvalget har valgt at sige ja til brugerrådet i Blovstrød Svømmehals anmodning om at udskifte hendes snart 25 år gamle kunstværk med et fotostat af en butterflysvømmer.

"Jeg er fanden gale mig mildest talt ikke særlig glad for den beslutning, de har truffet. For det første er det en krænkelse af min ophavsret. For det andet har jeg lavet det specifikt til svømmehallen. Det var et helt specielt projekt, hvor borgerne var involverede og med i hele processen med at tegne, skære ler, glasserer og så videre.

Det er meget trist og beskæmmende, at kommunen nedprioriterer kulturen på den måde. Det er faktisk deprimerende," siger den lokale kunstner og indehaver af Keramikhuset på Kollerødvej.

Svømmehalsbrugerne siger, at de vil gøre svømmehallen mere tidssvarende. Er det ikke bare tid til noget nyt?

"Man kan altid sige, at det har haft sin tid, men så er der godt nok meget kunst og kultur, vi skulle have skilt os af med. Jeg synes, det hele går rundt og bliver lidt historieløst.

Og jøsses dog, 25 år er da ikke meget," siger Annette Nørregaard Christiansen.

I dag ser kunstværket og væggen i Blovstrød Svømmehal sådan ud. Foto: Jan F. Stephan

Kultur- og fritidsudvalgets medlemmer foreslår, at kunstværket kan få en anden placering i kommunen, men det er kunstneren skeptisk over for.

"Jeg synes ikke, at det er nogen god ide, at det skal hænge et andet sted. Det er selvfølgelig plan b. Men jeg synes, det er ærgerligt", siger hun.

Udvalg gik imod anbefaling Hun undrer sig også over, at udvalgsmedlemmerne gik mod forvaltningen i kommunens anbefaling, der var at afvise at fjerne kunstværket.

Men den anbefaling ville forvaltningen altid komme med i en sådan situation, ifølge udvalgsformand Merete Them Kjølholm (R).

"Som udgangspunkt anbefaler forvaltningen altid det, der ikke koster penge. Det er godt nok brugerrådet, der skal betale, men forvaltningen kan ikke pålægge brugerrådet at betale," siger hun og fortsætter:

Blovstrød Svømmehals brugerråd og Sigma Swim Allerød ønsker at erstatte kunstværket med et fotostat af en butterflysvømmer som er identisk med dette. Modelfoto: Karina Eg

"Og så kan jeg godt forstå, at man føler, at kulturen kommer i anden række. Man kan godt føle, at idræt får meget fokus. Men jeg prøver selv at give kulturen mere fokus. Fx med skovtrolden (som en lokal allerødborger vil have sat op i Ravnsholt Skov, red.), som jeg har sat på dagsordenen. Derudover arbejder vi netop nu på en kultur-, idræts og fritidspolitik. Der håber jeg, at vi får rammet kulturen godt ind," siger hun.

Har mødtes med politikerne Siden Allerød Nyt først snakkede med Annette Nørregaard Christiansen har Merete Them Kjølholm og udvalgsmedlem Esben Buchwald (V) været forbi hende i Keramikhuset for at diskutere sagen. Hun var glad for dialogen, men det har ikke fået hende til at ændre holdning, fortæller hun efterfølgende.

"Jeg sagde til dem, at jeg stadig synes, det er en dårlig ide," siger Annette Nørregaard Christiansen.

Hun kan dog godt se, at der er kommet en del elementer i svømmehallen, der forstyrrer kunstværket.

"Det er da rigtigt, at det ikke ser helt godt ud. Måske kunne et kompromis være, at man flyttede det til den modsatte ende af hallen, og man så skabte ro omkring det i den ende," foreslår hun.

Allerød Kommune skal grundet retningslinjer fra Kulturministeriet kontakte Annette Nørregaard Christiansen, inden kunstværket fjernes. Det er endnu ikke sket, oplyser hun.