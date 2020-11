Kunstforening med ny udstilling

"Helle Rask Crawford er billedhugger. Hun arbejder i bronze, og er elev af Keld Moseholm og Ulrik Hoff. Selv med referencer til klassiske myter er det dog forkert at kalde hende klassisk billedhugger. Med sine udtryksfulde, fantasifulde og humoristiske skulpturer fremkommer fabulerende værker fra ler til bronze. Skulpturer, der fortæller en historie med et tvist og kan oversættes til en hel fortælling - med et motiv måske fra eventyrenes verden - måske med referencer til ekspressive og symbolsk arbejdende kunstnere fra begyndelsen af sidste århundrede. Man kan i værkerne se den arbejdende kunstners fingerarbejde, hvilket giver værkerne et meget dynamisk udtryk. De fleste værker støbes, efterbehandles og patineres på eget værksted. Helle Crawford har haft mange udstillinger i Danmark, Sverige, Italien, Tyskland, Østrig, Australien, Storbritanien og USA. Hun har et utal af præmieringer for sine værker.

Steen Vraasø siger selv om sine billeder: "At sidde i naturen og male, at give sig tid til at sanse lokaliteten, kort sagt at få motivet under huden, det er en stjernestund for mig. Ambitionen er at indfange en stemning med fokus på lys-og skyggevirkninger."