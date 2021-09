Se billedserie Kunstværket, der fortsat hænger i Blovstrød Svømmehal. Foto: Jan F. Stephan

Kunst i svømmehallen: Centerhallen i spil

Kommunen har foreslået to steder som mulige arv­tagere for relieffet i Blovstrød Svømmehal. Kunstneren selv synes stadig det ville være "idiotisk" at flytte det

Allerød - 25. september 2021 kl. 11:26 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Anette Nørregaards relief i Blovstrød Svømmehal af solens stråler, der rammer vandet, kan ende i Centerhallen eller i den kommunale tennishal ved Allerød Tennisklub. Det fortæller kunstneren selv, der har været i dialog med kommunen.

"De har kontaktet mig om de to steder. Jeg har været nede og se på Centerhallen, men på den væg, hvor det vil være relevant (endevæggen ud mod parkeringspladsen, red.), er der en stor klods, der formentlig er lagerrum eller noget, og det ville se mærkeligt ud der, tænker jeg. Så jeg har meldt tilbage, at der da må findes et bedre sted, hvis de med djævlens vold og magt vil flytte det," siger Anette Nørregaard og fortsætter:

"Med hensyn til tennishallen kunne det måske være en mulighed, men altså dybest set synes jeg, at det er idiotisk at flytte det, og jeg har også bedt om, at der, hvis de holder møde om det, vil blive ført til protokol, at jeg ikke er begejstret for forslaget. Det er jo lavet specifikt til svømmehallen i samarbejde med en gruppe borgere," siger hun om relieffet, der har hængt i svømmehallen i 25 år.

Indhenter tilbud Ifølge formand for kultur- og idrætsudvalget Merete Them Kjølholm (R) er kommunen i øjeblikket i gang med at indhente tilbud på, hvad det vil koste at flytte kunstværket.

Det er dette fotostat, som Sigma og brugergruppen ønsker at erstatte Annette Nørregaard Christiansens kunstværk med. Der hænger et tilsvarende i Birkerød Svømmehal. Modelfoto: Karina Eg

"Sagen skulle oprindeligt have været på udvalgets dagsordenen her i september, men den er blevet udskudt til oktober, da kommunens arbejde stadig pågår," siger hun.

Udvalget besluttede på dets møde den 12. april i år at godkende et ønske fra Sigma Swim Allerød (der er svømmehallens største bruger) om at skifte relieffet ud med et stort fotostat af en mandlig butterflysvømmer. Det er primært svømmeklubben, der skal stå for udgiften ved forsvarlig nedtagning og genetablering af kunstværket.