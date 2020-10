Kuno Kjærbye spiller Bach i Engholmkirken ved to koncerter, søndag 25. oktober og søndag 1. november - begge dage kl. 16. Der er gratis adgang. Pressefoto

Kuno Kjærbye spiller alle Bachs soloviolin-værker

Engholmkirken fejrer Bach, der i år fylder 270, når violinisten Kuno Kjærbye over søndagene 25. oktober og 1. november, begge gange kl. 16, spiller samtlige Bachs værker for solo-violin, nemlig de tre partitaer og de tre sonater.

Ved koncerten 25. oktober spilles henholdsvis de to sonater i a-mol og g-mol og de to partitaer i h-mol og d-mol, samt to kortere nyere værker bestilt af Kuno Kjærbye til koncertrækken af komponisterne Lil Lacy og Bo Andersen.