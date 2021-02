Se billedserie Bo Machholm er rørt over kundernes opbakning til kaffebaren, som han åbnede i april 2019. Han oplever for eksempel, at de betaler ekstra for varerne blot for at støtte forretningen. Foto: Allan Nørregaard

Kunder betaler ekstra for varerne: - Det bliver jeg meget rørt over

I Allerød ser borgerne ud til at have taget buskabet om at støtte lokale butikker og erhverv til sig.

Allerød - 08. februar 2021

Vi har for nylig skrevet om Bar' Kaffes nyeste tiltag med udbringning til døren, som har fået en meget positiv modtagelse af kunderne.

Og i det hele taget oplever den lokale kaffebar en overvældende opbakning fra lokalbefolkningen, som gerne vil have, at kaffebaren stadig er der, når coronarestriktionerne forsvinder, og det igen bliver muligt at gå på café og drikke sin kaffe.

- Vi har kunder, der betaler overpris for vores ting bare for at støtte os. Det er overvældende. Det bliver jeg meget rørt over. Det betyder jo, at folk gerne vil have, vi bliver liggende, siger Bo Machholm, der er indehaver af Bar' Kaffe.

Han og personalet savner, at kunderne kan slå sig ned i lokalerne og hygge, sådan som kaffebaren er tænkt. Men han glæder sig samtidig over, at kunderne stadig er der, selvom de ikke kan nyde kaffen eller frokosten i barens bløde stole.

- Der er stadig kunder i butikken, og vi har haft perioder, hvor folk har stået i kø ude foran. Folk finder vej herned. Når man spørger folk, hvad de skal lave i dag, svarer de allesammen, at de skal ud at gå, og mange af dem kommer her forbi og køber noget med til gåturen, siger han.

Et hav af gavekort Under den første nedlukning var Bar' Kaffe lukket helt ned i mere end to måneder. Men det turde Bo Machholm ikke denne gang.

- Jeg har ikke fået kompensationen endnu, så jeg tænker, det er bedre at have noget omsætning. Men da der blev lukket ned igen før jul, var jeg i tvivl om, hvad jeg skulle gøre. For til at begynde med blev der lagt op til, at man ikke kunne få kompensation, hvis man valgte at have take away. Så der gik jeg og peb lidt, siger iværksætteren.

- Men nu tror jeg faktisk ikke, at vi får behov for kompensations-ordningen. Vores omsætning i december 2020 var bedre end i december året før. Det skyldes ikke mindst de 3-400 gavekort, vi solgte i løbet af måneden.