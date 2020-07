Kulturhistorie eller velholdt villa?

Fire historiske bygninger er i den kommende lokalplan for bymidten udpeget som bevaringsværdige. I en sommerserie beskriver vi de fire bygningers historie. En af dem er villaen på Frederiksborgvej 23, og dens historie kommer her.

I 1920 byggede han således på Gl. Lyngevej 20, og i 1930 på Kollerødvej 25. Begge de gamle huse er bevaret i dag. Det samme ønsker Allerød Kommune for Frederiksborgvej 23, der i den foreløbige vedtagelse af den nye lokalplan for bymidten er blevet klassificeret som bevaringsværdig.

Den nye status vækker imidlertid ikke begejstring hos husets nuværende ejer, Paul Nielsen-Hannerup. Villaen har været i families eje de sidste 50 år, og i tidens løb er det blevet til mange komplimenter for det charmerende, gule hus. Men at det nu er bevaringsværdigt, ser Paul Nielsen-Hannerup mere som en belastning end som en gave.

- Jeg kan godt være glad for, at folk synes, det er et pænt hus. Men de byrder, der følger med, fjerner vores frihed til at forvalte vores ejendom, som vi finder det fornuftigt, sagde han tidligere på sommeren til Frederiksborg Amts Avis.