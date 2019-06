Se billedserie Fra venstre ses Egil Hulgaard (K), Hans Andersen (V), Miki Dam Larsen (S) og Christian Poll (Alt). Foto: Kim Rasmussen

Kultur kan hjælpe i klimakrisen

Allerød - 03. juni 2019 kl. 06:15 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om det var det gode vejr, der holdt tilhørerne væk, stod hen i det uvisse. Men kun under 20 deltagere havde fundet vej til vælgermøde om kulturkampen og klimakampen arrangeret af Alternativet på Mungo Park søndag eftermiddag. Her sad folketingskandidaterne Egil Hulgaard (K), Hans Andersen, Christian Poll (Alt) og Miki Dam Larsen (S) i panelet og diskuterede kulturens rolle i det danske samfund og den globale klimakrise.

Og flere af kandidaterne var enige om, at kulturen kan bidrage med en vigtig fælles forståelse.

- For en politisk nørd for mig har det været voldsomt skræmmende at se Trump, Brexit og Paludan. Men i stedet for bare at dæmonisere det, må jeg prøve at forstå, hvordan de bevægelser opstår. Og i USA kan man se, at det er de områder, hvor man lider et kulturelt tab, og man har en svag identitet, at Trump har vundet ind, sagde Miki Dam Larsen og fortsatte:

- Jeg mener, kulturens rolle er at skabe identitet og forståelsesrammer, der er konstruktive fremfor destruktive.

Også Christian Poll mente, at kulturen er vigtig for fællesskabet.

- Kulturen er den lim, der får os til at sige ja til hinanden og gøre ting sammen, fordi vi har et kulturelt fællesskab. Man kan ikke spille mod hinanden, når man spiller musik. Der siger man ja til fællesskabet og til at spille sammen. Og det er det, vi skal gange op til hele samfundet, sagde han.

Hans Andersen, der hurtigt slog fast, at han ikke var på vej med et forslag om obligatorisk morgensang i folkeskolen, efterlyste dog, at den danske sangskat fylder lidt mere i landets skoler.

- Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i de værdier, vi er rundet af i Danmark, og eksempelvis den danske sangskat er en værdi, der er ved at gå tabt. Er der noget, der kan bringe os sammen, er det at synge, sagde han og nævnte også, at bibliotekerne ligeledes spiller en vigtig rolle.

- Det er med til, at man får en bredere horisont. Det er vi nødt til at have, og vi skal tænke på mere end os selv.

En tilhører ville vide, hvordan kulturen igen kan få en større plads på finansloven.

- Kultur koster penge, og det er min egen oplevelse i Furesø Kommune, hvor jeg sidder i byrådet, at der skal kæmpes hårdt for at bevare kulturinvesteringer. Jeg så gerne, at vi fik kulturen stærkere ind på finansbudgettet, men det kræver, at kulturen bliver italesat lige så stærkt som velfærdsområdet. For der er ingen, der har lyst til at spare på ældre og børnene, og det er det, kulturen er oppe imod. Men som Churchill sagde, da han blev spurgt under 2. verdenskrig, om han ikke kunne have sparet kulturbudgettet: »Then what are we fighting for,« sagde Egil Hulgaard.

Christian Poll understregede desuden, at det netop er kulturen, der er brug for i kampen for et bedre klima.

- Kulturen skaber og gøder en kreativitet, vi har brug for blandt iværksættere til at løse klimakrisen. Det er også derfor, vi har afsat en kulturmilliard i vores regeringsprogram, sagde han.

Folketingskandidaterne diskuterede ligeledes, hvordan de kreative fag kan få større plads i skolerne, ligesom Miki Dam Larsen også argumenterede for, at kulturen kan skabe en forståelse for klimakrisen.

- Noget, der fylder meget for tiden, er Game of Thrones, hvilket jo er en næsten allegorisk fortælling om klima - godt nok bare omvendt, hvor det hele bliver koldt, men det er jo med til at skabe en forståelse for det, vi står over for. Klima er ikke bare et finansieringsspørgsmål, det er også et spørgsmål om at skabe politisk vilje til at yde et offer eksempelvis over skattebilletten eller velfærden til fordel for klimaet. Og det kan vi ikke gennemføre, medmindre der er en kulturel forståelse, sagde han.

Partierne gjorde dog også klart, at de er parate til at investere i forbedringer for klimaet.

- Det har vi gjort i denne valgperiode, og vi har også sagt, at vi vil bruge en milliard kroner på klimaforskning. I 2030 bliver det slut med at købe benzin og dieselbiler. Det er de grønne biler, der skal køre på de sorte veje i Nordsjælland. Derudover har vi også sagt, at vi vil være co2 neutrale i 2050, sagde Hans Andersen, mens Egil Hulgaard talte varmt for Konservatives forslag om at oprette et klimaråd.

- Vi vil gerne have et klimaråd, som kan rådgive om, hvad der er den bedste investering for samfundet. Vi skal have nogle langtidsholdbare løsninger, sagde han.

Endelig ville en tilhører vide, om partierne vil prioritere hensynet til klimaet over den økonomiske vækst, hvortil Egil Hulgaard svarede, at »vi er nødt til at have et samfund, der fungerer«.

- Jeg tror, vækst er en del af løsningen, og vi skal have udviklet teknologi, som bidrager til fælles løsninger, sagde Hans Andersen, mens Miki Dam Larsen gjorde klart, at klimaet vægter højest i hans bog.

- Man må selvfølgelig prioritere klimaet. Vækst og klima konflikter jo på nogle punkter, og noget af det handler også om at begrænse visse dele af vores forbrug, sagde han, mens Christian Poll understregede, at Alternativet er klar til at investere massivt i klimavenlige løsninger:

- Vi har i vores regeringsplan fremlagt en ambitiøs klimaindsats på 80 milliarder kroner, slog han fast.