Trafikken ved Nymøllevej/Hillerødmotorvejen bliver langt voldsommere med udbygningen af erhvervsområdet Farremosen, end forvaltningen vurderer, mener borger. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kritik sender miljøafgørelse retur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik sender miljøafgørelse retur

Allerød - 11. juni 2018 kl. 05:47 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forvaltningen i Allerød Kommune skal atter gennemgå dens afvisning af, at en ny vej i erhvervsområdet Farremosen vil påvirke miljøet væsentligt. Det sker efter, at en privat borger har kritiseret kommunens afgørelse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: Borgmester kendte ikke til betinget købsaftale

I en screeningsafgørelse tidligere på året afviste Allerød Kommune, at anlæggelse af en ny vej i erhvervsområdet Farremosen ville påvirke miljøet væsentligt. Kommunen vurderede derfor, at der ikke var behov for en miljøvurdering, og at der ikke var vvm-pligt.

Men den afgørelse er den private borger, Jens Heine Jensen, der er medlem af den kritiske borgergruppe »Farremosens erhvervsområde - en GRØN kommune går i SORT«, stærkt uenig i.

Efter han skrev et åbent brev til byrådet og fik foretræde for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, har politikerne bedt forvaltningen genoptage sagen og skrive et notat.

- Jens Heine fremfører synspunkter med trafikafviklingen. Det kan man ikke vurdere mundtligt på mødet. Vi beder forvaltningen se på det, der er fremført, siger udvalgsformand Miki Dam Larsen (S).

I det 10 sider åbne brev og i de 40 punkter, som han under mødet afleverede til udvalget, kommer Jens Heine Jensen, der har en uddannelse som bygningsingeniør, med hård kritik af forvaltningens afgørelse. Over for Frederiksborg Amts Avis fortæller han, at han har erfaring på området, idet han gennem 12 år har rådgivet kommuner i tekniske spørgsmål. Desuden har han erfaring med ejendomsudvikling og med jura. Siden 2011 har han arbejdet med tunneler og metroer.

- Jeg ved en hel del om det. Man må ikke i henhold til forvaltningsloven afgive vildledende oplysninger og tilbageholde information. Det er en vildledende vvm-screening, der er rigtig mange urigtigheder, siger han.

Især mener han, at forvaltningen benytter en forkert metode til udregning af trafikpåvirkningen, og som gør, at påvirkningen ser lavere ud.

Miki Dam Larsen mener ikke, der er hold i hans beskyldninger om, at vvm-screeningen er vildledende.

- Det har jeg ikke nogen grund til at tro er tilfældet. Jeg oplever ikke, at der er sket nogen fejl, som gør, at der er grund for at mistænke det grundlag, vi har at se det ud fra pt., siger han.

Alligevel har han sendt afgørelsen tilbage til forvaltningen, og kommer der nyt, er han klar til at handle.

- Kommer der en vurdering af, at noget skal gøres om, at noget af det har betydende fejl, så må vi reagere på det. Vi vil selvfølgelig reagere på det, hvis vi ser, at der er væsentlige fejl, siger Miki Dam Larsen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.

relaterede artikler

Borgere: Trusler om sagsanlæg i Farremosen var bluff 04. juni 2018 kl. 05:14

Minister og S-top inddrages i miljøkonflikt 20. maj 2018 kl. 20:54