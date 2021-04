Allerød Kommunes borgerservice har telefontid to gange om ugen. Det er ikke godt nok, mener borgere, som også savner muligheden for at møde op i aftentimerne. Foto: Allan Nørregaard

Kritik af åbningstid: - Så dårlig service at man bliver rasende

Borgere i Allerød kritiserer åbningstiderne i Allerød Kommunes Borgerservice. To gange om ugen kan man ringe.

Allerød - 24. april 2021 kl. 07:12 Af Anne-Mette Rasmussen

Da Allan Bohr skulle have nyt pas på grund af en fejl i det gamle, kontaktede han Allerød Kommunes borgerservice for at få det i stand. Men det var sværere end ventet at få hul igennem.

- Jeg ringer til borgerservice, og så får jeg at vide, at jeg skal bestille en tid. Men først er der ingen tider, og siden kan jeg kun få tider mellem klokken 8.30 og 13. Det er ikke borgerservice, hvis du spørger mig.

Jeg arbejder fra 8.30 til 16.30 hver dag, så jeg har ikke mulighed for at komme i det tidsrum, siger Allan Bohr, der har boet i Allerød siden 1982.

Han fortsætter:

- Det går jo ikke, at der ikke i det mindste er én gang om måneden, hvor man kan komme til om aftenen. Men det er der ikke. Det er simpelthen så dårlig service, at man bliver rasende.

Fra kommunen lyder det, at rådhuset fortsat er lukket på grund af corona. Men at telefonerne er åbne i et begrænset omfang.

Aftenbetjening på vej »Således kan man ringe til Borgerservice mandag og torsdag i tidsrummet mellem 12 og 17. Det er muligt at blive betjent fysisk, hvis man på forhånd booker et møde. Det kan for eksempel være relevant, hvis man har brug for nyt kørekort, pas eller NemID«, skrev Allerød Kommune for nylig i en pressemeddelelse.

Rådhusets almindelige åbningstider er igennem de senere år blevet nedjusteret. Senest blev de i forbindelse med budgetforliget for 2019 fastsat til mandag og torsdag mellem 12 og17. Det er altså en politisk beslutning.

Kommunen kommunikationsrådgiver Rahime Turan siger yderligere om borgernes muligheder for at kontakte borgerservice.

- Her under corona-nedlukningen har det udelukkende været muligt at få ekspederet akutte henvendelser, for eksempel pas, kørekort og nem-id, efter konkret aftale. Disse aftaler har været på forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Endelig har vi den seneste måned haft tider til ombytning af fejlpas, netop imellem 8.30 og 13, som borgeren nævner, samt nogle eftermiddage. Der vil senere bliver åbnet op for aften- og weekendbetjening for denne ombytning.

Mere kritik - og lidt ros I et debatindlæg på sn.dk rejste en anden borger tidligere på måneden også kritik af de begrænsede åbningstider.

Hans Barth beskriver, hvordan han for tre måneder siden med besvær fik et midlertidigt kørekort via Borgerservice. Kørekortet er nu ved at være løbet ud, og derfor tog han kontakt igen.

»Jeg gik ind på hjemmesiden, udfyldte og betalte, men kunne ikke få en tid. Der stod så, at hvis kørekortet var ved at udløbe, skulle man ringe. Jeg forsøgte så at ringe, men nej. Ingen forbindelse. Efter lang tid og et utal af forsøg, fik jeg at vide, at jeg ville blive omstillet, men var nummer 10 i køen. Endelig kom jeg igennem og blev stillet om til en telefonsvarer, der fortalte, at jeg skulle indtale navn og telefonnummer. Så ville jeg blive ringet op. Det er da en helt skandaløs behandling af borgerne. Ingen privat virksomhed kunne overleve med den betjening«, skriver han.

I en kommentar til debatindlægget skriver Morten Karlsson:

»Jeg havde en lignende oplevelse, da jeg prøvede at få fornyet min datters pas i Allerød Kommune for et par uger siden. Medarbejderen i telefonen proklamerede nærmest triumferende, at jeg måtte vente til »vores statsminister Mette Frederiksen igen giver lov til det«. (...) Løsningen var dog bare at få gjort det i en anden kommune (jeg valgte Hillerød). Venlige, effektive og servicemindede medarbejdere. Det tog dem mindre end 10 min, og alle var glade«.

Kim Boding Johannsen deler i en anden kommentar en god oplevelse:

»Jeg har lige fået fornyet min søns pas. Bortset fra de lidt begrænsede åbningstider så var det en god, venlig og imødekommende proces, der gik helt fint og uden problemer«, skriver han.