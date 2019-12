Se billedserie Bjørli Lehrmann går i kraniesamlingen, når børnene besøger Vestre Hus Naturcenter, og de skal have mulighed for at se nærmere på et af verdens dyr. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kranier og bjørnepoter gør børnene klogere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kranier og bjørnepoter gør børnene klogere

Allerød - 16. december 2019 kl. 05:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fasan, en basilisk og en skildpadde er blandt massevis af små kranier, der hænger ned fra en loftslampe over bordet i Vestre Hus Naturcenter. Men det er langt fra de eneste kranier i samlingen. Her er blandt andet også et hestekranie, et kranie fra en sæl, indtørrede bjørnepoter og sågar en mumificeret ræv.

- Når man har med børn at gøre, skal de have lov at have tingene i hænderne. Derfor er der ikke noget her, som man ikke må røre ved. Og det sjove er, at børn stiller de mest uventede spørgsmål. Men det er jo også, når de så får en forklaring på de spørgsmål, at de lærer noget og husker det, siger Bjørli Lehrmann, som er biolog, naturvejleder og leder af Vestre Hus Naturcenter.

Bjørli Lehrmann har fundet en del af kranierne selv. Andre har hun købt sig til, og for nylig fik hun sågar overdraget et jaguarkranie og et abekranie fra en privat samling. Abekraniet har i anledning af julen fået nissehue på og bliver præsenteret som »nissekranie«.

- Ja, det ligner jo næsten en lille nisse, konstaterer Bjørli Lehrmann og fortsætter:

- Der var en dame, som skrev til mig og spurgte, om jeg ville have dem, og det ville jeg jo gerne, så de indgår i samlingen nu, fortæller Bjørli Lehrmann.

Finder hun selv et kranie, har hun en helt systematisk tilgang til, hvordan hun bestemmer hvilket dyr, det er fra.

- Man kigger allerførst på tænderne, og så tæller man tænder, for så kan man hurtigt bestemme, hvilken gruppe det hører til. Derudover er f.eks. krybdyrene meget anderledes. Deres knogle hænger slet ikke sammen ligesom på os pattedyr.

Skulle man selv være heldig at støde på et kranie i naturen, ved Bjørli Lehrmann, hvordan man skal gribe det an.

- Støder man på et dødt dyr, må man jo faktisk ikke gøre noget, med mindre det er jagttid på dyret. Men finder man et kranie, er der jo ikke nogen, der kan forhindre en i at tage det med hjem, siger Bjørli Lehrmann.

- Jeg plejer at lægge dem i en brintoverilteopløsning, når jeg har vasket dem, for så bliver de fine rene.

Skal Bjørli Lehrmann udvide samlingen yderligere, drømmer hun om at få et kranie fra en ko. Men det er sværere end som så.

- Man må faktisk ikke have ko-kranier. Det skyldes den voldsomme virak, der var omkring ko-galskab for nogle år siden, og fordi sygdommen sidder i nervesystemet, må man ikke stå og fedte med at trække hjernemassen ud af kraniet. Derfor kløves ko-kranierne faktisk i to, siger Bjørli Lehrmann, der krydser fingre for, at hun alligevel en dag får en ko-kranie, hun kan vise frem i Vestre Hus.