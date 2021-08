Som det ses på billedet her, har Pankas nu dækket siloerne og transportbåndet ind for at dæmpe lugten i området. Men virksomheden mangler at dokumentere, at foranstaltningerne har hjulpet. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Konservative ville stoppe produktionen straks

Pankas burde ikke have haft en frist på 14 dage til at levere lugtedokumentation, mener Konservative.

Allerød - 16. august 2021 kl. 19:23 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

På et ekstraordinært møde fredag besluttede et flertal i Allerød Byråd, at asfaltvirksomheden Pankas skal stoppe sin produktion, hvis ikke den senest fredag den 27. august har dokumenteret, at fabrikken i Farremosen lugter mindre.

Men det er ikke vidtgående nok, mener Konservative, som derfor stemte imod et standsningspåbud med en indbygget pause på 14 dage. Partiet ønskede i stedet, at standsningspåbuddet skulle være trådt i kraft med det samme.

Partiet kunne ikke gøre andet, mener gruppeformand Jørgen Johansen.

- Jeg sagde faktisk, da man sidste gang gav Pankas dispensation, at det kunne vi ikke være med til, for vi vil ikke blive ved med at skubbe grænserne. Pankas har kendt betingelserne hele tiden, og de må have en interesse i at skabe en virksomhed, som ikke generer naboerne, siger Jørgen Johansen, som synes, det begynder at ligne skruen uden ende.

- De har haft tiden og muligheden for at lave de her lugtmålinger, og hvad så næste gang? Skal de så have 14 dage mere? Hvornår er nok nok? Det er vigtigt, at vi står op for de deadlines, vi sætter.

Må finde løsninger Et af flertallets argumenter for at indbygge to ugers pause i standsningspåbuddet var, at der skal være, det man kalder proportionalitet i sagsbehandlingen af hensyn til en eventuel kommende retssag.

Et argument, som Jørgen Johansen godt kan følge.

- Det er jo et svært spørgsmål, som sikkert har mange svar, alt efter hvilke jurister og politikere du spørger. Det anerkender jeg. Men det handler jo også om, hvorfra man begynder sin udvikling. Og den begyndte, dengang Pankas fik en tilladelse og skulle lave noget, der var godt nok. Konservative mener rent faktisk, at de har fået en fair behandling, siger han og tilføjer:

- Vi taler om en virksomhed, der har bygget produktionsanlæg i rigtig mange år, og som sikkert også har haft naboer før. De ved, hvor der skal sættes ind. Allerød Kommune er myndighed, og vi må have en barks tilgang, så de de ved, hvad de har at rette sig efter.

