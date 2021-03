Se billedserie De ekstra coronaudgifter for Allerød Kommune kan løbe op i 45 millioner kroner. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Konservative om coronaløsning: Hvis det går den modsatte vej kan det blive dobbelt så hårdt

Spørgsmålet om ekstraudgifter til corona blev debatteret på byrådsmødet. De konservative undlod at stemme og advarede blandt andet imod, at udgifterne kan blive endnu højere.

Allerød - 29. marts 2021

Byrådsmedlemmerne i Allerød Kommune skulle på torsdagens byrådsmøde vedtage det forslag til håndtering af det op mod 45 millioner kroner store coronaunderskud i kommunen, som vi beskrev for to uger siden her i Allerød Nyt, hvor medlemmerne af økonomiudvalget netop havde vedtaget det.

Forslaget indebærer, at man skubber en række aktiviter fra 2021-budgettet til næste års budget, at man i årene 2022-2024 skal finde 0,2 procents årlige besparelser i kommunen, samt at man udskyder nogle anlægsprojekter. Det dækker ikke de 45 millioner kroner, men ved at skyde nogle udgifter skabes der plads til, at man kan tage forhandlingerne om de besparelser, et sådan underskud vil afkræve, under efterårets budgetforhandlinger.

Forslaget blev stemt igennem med 15 stemmer for. En imod (EL) og fem, der undlod at stemme (K).

Inden da var der en del debat, der gik på flere emner.

SF: Tag kontakt til moderpartier De 45 millioner kroner er forbundet med stor usikkerhed, ikke mindst fordi det stadig er uvidst i hvilken grad, hvis nogen overhovedet, kommunerne bliver kompenseret af staten for de ekstra coronaudgifter. Det skal der forhandles om til sommer mellem regeringen og KL. Derfor lød opfordringen fra SF's Nikolaj Rachdi Bührmann:

"Alle der har kontakter på Christiansborg, bliver nødt til at kontakte dem og sikre, at vi får udgifterne tilbage krone til krone," sagde han.

K: Hvorfor har Allerød underskud? Konservative pegede blandt andet på nye tal, der viser, at de danske kommuner samlet har haft mindre udgifter til velfærd under coronaåret 2020 (3,7 milliarder mindre end budgetteret ifølge Altinget.dk, red.).

Erik Lund (K) udtrykte sin bekymring over, hvordan det så kunne være, at Allerød stod med et underskud. Gruppeformand Jørgen Johansen (K) fulgte op:

"Det må da undre jer alle sammen, hvordan andre kommuner kan have alle de her penge, når vi står og mangler", sagde han.

De konservative undlod at stemme med henvisning til, at de ikke er en del af budgetforliget.

Jørgen Johansen (K) advarede mod, at coronaudgifterne kan blive endnu højere. Foto: Allan Nørregaard

Jørgen Johansen udtrykte i samme åndedræt bekymring for, om tiltagene kommer til at række. Han henviste til, at der kommer til at være et efterslæb i forhold til trivsel blandt især skoleelever, som der skal rettes op på, hvilket også kan komme til at koste.

"Hvis det går den gode vej, er det den fuldstændigt rigtige løsning, I har valgt. Men hvis det går den modsatte vej, kan det blive dobbelt så hårdt," sagde han.

EL om trivsel: Der skal investeres, ikke spares Enhedslistens Rasmus Keis Nerbeek havde også fokus på elevernes trivsel, men hans bekymring var mere konkret.

Forslaget, som flertallet vedtog, indebærer, at vareindkøb for fem millioner kroner udskydes for 2021 til 2022. Men, pointerede Rasmus Keis Nerbeek, det er netop nu, hvor eleverne vender tilbage, at der er brug for, at der bliver købt ind og investeret i, at de sidste måneder af skoleåret bliver trygge og hyggelige for eleverne.

Til det pointerede først borgmester Karsten Längerich (V) og siden Nikolaj Rachdi Bührmann, at der ikke er tale om et udgiftsstop, men at udgifterne skubbes til 2022.

Rasmus Keis Nerbeek var dog ikke tilfreds. Han henviste til dagsordenspunktets bilag 5 med titlen 'Handlemuligheder for udskydelse af aktiviteter fra 2021 til 2022', hvori der på side 2 står: "En udskydelse af anskaffelser, varekøb mv. indebærer, at der udmeldes et udgiftsstop i organisationen."

"Jeg kan stadig ikke se det som andet end, at man laver et stop," sagde Rasmus Keis Nerbeek.

Regeringen og KL skal i juni forhandle økonomiaftale, og det er her, det afgøres, om og i hvilken grad kommunerne kompenseres for ekstra coronaudgifter.