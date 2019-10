Konservative har forladt budgetforhandlingerne

Konservative har tirsdag aften valgt at forlade forhandlingerne om Allerød Kommunes budget.

Det oplyser Jørgen Johansen (K) i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

“Vi kan ikke længere bakke op om et budget, der trækker Allerød væk fra det Allerød, som vi kender i dag - hvor fællesskab og vores foreninger er et fundament for den måde, som vi lever på. Vi var parate til at gå langt for at imødekomme de forskellige partier, men vi følte ikke, at dette var gensidigt. Eksempelvis kunne vores ønske om drift af varmtvandsbassin ikke imødekommes, selvom vi havde fundet finansieringen heraf“, skriver Jørgen Johansen.

Han fortsætter:

”Vi afsluttede sidste byrådsperiode med at give 10 millioner til varme hænder i vores institutioner, skoler og plejehjem. Nu kan vi se, at dette beløb bliver mindre og mindre, uagtet at de samme partier som stadig sidder i forhandlingerne i denne byrådsperiode, og som lovede flere varme hænder. Som Konservativ i Allerød vil vi kæmpe for en balanceret udvikling, der tager udgangspunkt i de grønne omgivelser, som vi lever i, og vi ønsker at vise denne vej med vores budget”.

Med Konservatives farvel til årets budgetforhandlinger er to partiet ude af et kommende forlig. Mandag aften valgte Enhedslisten at forlade forhandlingerne.