Konservative fremlægger alternativt budget

Allerød - 18. september 2020

Konservative er ikke med i dette års budgetflertal. Nu har partiet lavet sit eget budgetforslag, blandt andet med penge til bedre normeringer i daginstitutionerne.

Det var en flok sammenbidte Konservative byrådsmedlemmer, der inden torsdagens byrådsmøde havde samlet sig i Borgerportalen for at fortælle om deres budgettanker. Partiet er ikke med i den budgetaftale, der blev præsenteret af et flertal i byrådet i sidste uge, og derfor har partiet nu lavet sit eget budget.

- Det har været en meget svær periode for os, hvor vi ikke har været med konstitueringen og nu heller ikke i budgettet. Jeg tror, at kernevelfærden har været for nedadgående i den periode, og det har vi prøvet at tilgodese med flere penge til børnene i vores budgetforslag, siger Jørgen Johansen, der er gruppeformand for Konservative og tidligere borgmester.

I budgettet har partiet blandt andet sat 14 millioner kroner af til bedre normeringer i daginstitutionerne, mens der er fundet hele 117 millioner kroner til at udbygge Blovstrød Skole. I flertallets budget er der sat 69 millioner af til den opgave.

- På Blovstrød Skole har vi valgt en stor udbygning og ikke bare en skrabet model. Det gør os til det parti, der har den bedste skolepolitik i byrådet, og vi har en god finansiering i form af indtægter fra jordsalg blandt andet i Blovstrød. Det giver god mening, siger byrådsmedlem Lars Bacher.

På skoleområdet er der i det konservative budgetforslag desuden sat 20 millioner af til udvikling af Kratbjerg Skoles afdeling Engholm og 30 millioner til en opgradering af Lillevang Skole.

Partiet foreslår også, at Lillerød Børnehus renoveres for 10 millioner kroner over de næste to år, og at der sættes 25 millioner af over fem år til en renovering af daginstitutionen Firkløveret.

Konservative ønsker også at sætte en million kroner af over en fem-årig periode til arbejdet med højtbegavede børn i vores folkeskoler. Et punkt som partiet er skuffet over, at der ikke kunne findes penge til.

Overskriften på Konservatives oplæg til et budget er »Bevar det Allerød vi kender«.

- Derfor ønsker vi ikke nogle hurtige og forhastede lokalplanændringer, hvor flere af vores grønne arealer bebygges. Vi ønsker, at et nyt byråd får mulighed for at drøfte en langsommere og mindre udbygning af Allerød, og vi i Konservative ønsker især at bevare det grønne område bag Engbuen. Vi har selv stået i spidsen for det, vi kaldte »en udvikling i balance«, som stræbte imod 30.000 indbyggere indenfor 10 år, og der må vi nok se i øjnene, at vi skal finde et mindre tal af hensyn til det Allerød, vi har i dag, siger Jørgen Johansen.

For at vende tilbage til sammenbidtheden fra indledningen så handler den om, at Konservative mere eller mindre føler sig smidt ud af budgetforhandlingerne.

- Desværre måtte vi forlade budgetforhandlingerne, da vi blev stillet over for ultimative krav omkring at skære i Allerødordningens aktivitetstilskud samt udsigten til en fortsat katastrofal lav kassebeholdning i flere år fremover. Der var ikke noget reelt ønske om et bredt budgetforlig, siger Jørgen Johansen.

Byrådsmedlem Axel Nielsen uddyber, hvorfor nedskaleringen af Allerødordningen er uspiselig for Konservative.

