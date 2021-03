Se billedserie Jørgen Johansen er ked af, at der ikke er flere kvinder i Konservative i Allerød: Han håber, at der sidder nogle kvinder rundt omkring, som gerne vil være med til at formidle de konservative værdier i den kommende valgkamp. Foto: Allan Nørregaard

Konservative: Kvinderne kommer ikke af sig selv

Konservative er indtil videre kun lykkedes med at hverve tre kvindelige kandidater. Det ærgrer gruppeformand Jørgen Johansen.

Allerød - 14. marts 2021 kl. 07:51 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Her otte måneder før kommunalvalget har Konservative kun kunnet støve tre kvinder op, som har lyst til at forsvare de Konservative værdier i Allerød Byråd. Og det har været hårdt arbejde at få dem ind i folden.

Til gengæld er der masser af mænd, som gerne vil. 11 indtil videre, og de kommer endda helt af sig selv.

- Man kan sige det på den måde, at de mænd, der er på bruttolisten, de har selv henvendt sig. »Jeg kunne godt tænke mig at stille op, er det muligt hos jer?«. Men kvinderne er i højere grad nogle, vi har været ude at opsøge. Så vi ser ikke på samme måde, at kvinderne kommer af sig selv og siger, at det vil de enormt gerne. Det er virkelig ærgerligt, for det er jo i byrådet, man har mulighed for at præge sin kommune og kommer tæt på, siger Jørgen Johansen, der er spidskandidat for Konservative og formand for byrådsgruppen.

Er tonen for hård? Han synes, det er lidt underligt, at det er sådan, men forestiller sig, at det meget vel kan have noget at gøre med tonen.

- Tonen er måske lidt konfrontatorisk nogle gange, selvom vi ikke mener det på den måde. Vi føler selv, at vi er rigtig rummelige, men vi mangler måske en kvinde til lige at sige: »Skal jeg virkelig forstå det sådan?« Jeg tror også, at kvinder tit lytter mere end mænd, og vi vil meget gerne have nogle af dem ind og være med til at give en bedre balance i forhold til dialogen. Jeg tror også, at der med kvinder kommer lidt mere empati og fællesskab ind, siger Jørgen Johansen.

Konservative har i dag fem medlemmer af byrådet. De er alle mænd, som har passeret de 50. I forrige byrådsperiode havde fire Konservative mænd selskab af Marie Kirk Andersen.

- Hun gik en smule dybere i forhold til empati og til konsekvenserne af de beslutninger, vi tager. Hun gav det fællesskab, vi har i byrådsgruppen, en dimension, som man godt kan savne, siger han.

Hos Konservative er chancerne for at komme ind i og for sig lige store, uanset om man er kvinde eller mand, og hvor man er placeret på listen.

- Vi stiller op sideordnet, så det betyder, at uanset hvor man står på listen, vil man komme ind, hvis man får nok stemmer. Og der må være nogle kvinder derude med konservative idéer, som har både de politiske ambitioner og lysten til at gøre en forskel. Samtidig med at de har ideer og visioner, der rækker lidt udover det sædvanlige, siger gruppeformanden, der fortsætter jagten på kvindelige kandidater.

