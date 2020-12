Konservativ glæde over ny kandidat

- Uanset hvad er det en god ide, hvis man er modstander af et eller anden projekt eller uenig i noget, at man melder sig ind i et politisk parti i stedet for, at vi får helt nye lokallister hver gang, som vi har været præget af i Allerød. Hvis man som borger er utilfreds med noget, er det jo fordi, vi etablerede partier har gjort noget forkert, og så er det dejligt, at man har lyst til at engagere sig, siger partiets gruppeformand i Allerød Byråd, Jørgen Johansen, og fortsætter: