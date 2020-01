Se billedserie 10 unge viste søndag brugt konfirmationstøj frem, da de gik catwalk på Mungo Park.Foto: Allan Nørregaard

Konfirmationstøj får nyt liv

Allerød - 27. januar 2020 kl. 05:05 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tyl, glimmer, blonder, hårsmykker, høje sko, blazere, bindebånd og sløjfer. Mungo Park var søndag omdannet til mekka for kommende konfirmander, da 10 unge gik catwalk og viste brugt konfirmationstøj frem. Der var nervøse smil blandt de unge, da de to og to til lyden af tidens hotteste popmusik gik ud og viste fine hvide kjoler og jakkesæt frem for publikum.

Den nystartede Repair Café Allerød stod bag arrangementet, som har til hensigt at give det brugte konfirmationstøj nyt liv. De vil nemlig have de kommende konfirmander til at gå i brugt konfirmationstøj på den store dag.

- Vi vil rigtig gerne skabe en trend i Allerød, hvor konfirmationstøjet cirkulerer. Så kan man spare på, at der skal bruges penge på at købe nyt tøj, men vores primære fokus er naturligvis på miljøet og klimaet, som vi gerne vil skåne, siger Dorit Sickmann, der er en af initiativtagerne bag Repair Caféen i Allerød.

Andreas Scott-Douglas og Ida Bach Meldal, der begge er 14 år og skal konfirmeres senere på året, hoppede i de brugte gevandter søndag og viste det frem.

- Jeg synes, det er sjovt at være med, og jeg kan rigtig godt lide at møde nye mennesker, så derfor meldte jeg mig til at være med, fortæller Ida Bach Meldal, mens Andreas Scott-Douglas var på udgik efter, om han kunne bruge noget at det brugte tøj, når han skal konfirmeres til foråret.

- Og så synes jeg, genbrug er vigtigt. Vi er alle optaget af klimaet, og konfirmationstøj behøver ikke være nyt for at være fedt, siger han.

Det er Ida Bach Meldal enig i.

- Genbrugstøj er allerede stort også blandt mine venner, så jeg kan sagtens se det her blive større. Jeg synes også, det er ret fedt, at en konfirmationskjole har en historie, og at den er blevet valgt af en anden, som har tænkt: »Den kjole er bare min drømmekjole«. Det er ret fint, at den også kan blive drømmekjolen for nogle andre, siger hun.

Anne Mette McAloone fra Repair Caféen styrede showet på Mungo Park.

- Vi vil gerne sætte fokus på genbrug, og at konfirmationstøjet godt kan få nyt liv. Når man tænker på, det kræver 1400 liter vand at producere bare én t-shirt, så kan det jo virke ærgerligt, at man skal købe et nyt sæt tøj til konfirmationen for kun at have det på én gang, siger Anne Mette McAloone.

Men noget tyder på, at mange kan se idéen i at genbruge tøjet. Det er i hvert fald væltet ind med doneret konfirmationstøj til caféen, og i weekenden den 22.-23. februar sidder syerskerne i Repair Café klar til at hjælpe de kommende konfirmander med at redesigne det brugte tøj.

- Vi hjælper med at tage ind, tage ud, lægge op, sy om. Konfirmanderne kan bare komme og vælge det, de gerne vil have, blandt det brugte tøj, siger Dorit Sickmann.

Sycaféen foregår på Allerød Bibliotek fra klokken 9-15. Man skal melde sig til hos Repair Café senest den 7. februar på rca.design.sy.event@gmail.dk eller ringe til Dorit Sickmann på 2239 5774. Både tøjet og omsyningen er gratis.