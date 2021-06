Konfirmationer på samlebånd

- Endelig skal konfirmationerne skydes af. Det glæder konfirmanderne sig til, og det glæder vi præster os også til. Sikke et år, hvor alt har været vendt på hovedet og intet har været, som det plejer at være. Vores tålmodighed er for alvor blevet testet, og netop tålmodigheden bliver et tema i min tale til konfirmanderne i år, siger Mathias Harding, der er sognepræst ved Blovstrød Kirke.

Han og de øvrige præster samt kirkens personale får en travl weekend, når de sammen skal afvikle de 11 konfirmationsgudstjenester for konfirmanderne fra Blovstrød Skole og Allerød Privatskole. Men de mener alle, at det er den bedste måde at gøre det på, når teltet slås op på kirkegården, og alle konfirmander kan fejre deres store dag i den samme weekend.

- Det kan lyde vildt at holde så mange konfirmationer i løbet af en weekend. Men med de nuværende restriktioner på deltagerantallet indenfor i kirken, er der ingen vej udenom. Alle ved, at en konfirmation også er en stor familiebegivenhed. Min kollega, Kristine Krarup Ravn, fik ideen med teltet forud for sidste års udskudte konfirmationer. Både dengang og denne gang har der vist sig at være tale om rettidig omhu, for nu kan hver konfirmand have otte gæster med i teltet plus nogle ekstra gæster uden for teltet, siger Mathias Harding.