Koncert med stjernestøv og himmelske toner

Den danske sangerinde Cæcilie Nordby og svenske Lars Danielsson har sammen med astrofysiker Anja C. Andersen, koret Tritonus og korets dirigent Jakob Høgsbro sat rammerne for denne spændende aften.

I et samarbejde mellem kunst og videnskab, kommer publikum ud på en musikalsk rejse i det ydre rum. Det bliver en koncert med sange og spoken words over musik, der spænder fra Bowie, Soundgarden og Høgsbro til Arvo Pärt og Niels W Gade. Musikken tilføjer teksterne om sorte huller og røde sole stemning og magi. For er der liv på Mars?

Internationalt har Cæcilie Norby for længst slået sit navn fast, blandt andet med den intime og kammermusikalske version af nu afdøde rockikon David Bowies »Life on Mars«. En version som har inspireret til ideudviklingen af Stjernestøv. Sammen med sin musikalske partner og ægtemand, bassisten og cellisten Lars Danielsson, turnerer hun verden tynd.

Jakob Høgsbro står med dirigentstokken og binder hele foretagendet sammen på aftenen. Som uddannet dirigent, saxofonist og komponist med et ben i både den klassiske og rytmiske musik er han ikke uvant med at have mange bolde i luften. En af boldene er Tritonus, et kor med 35 semiprofessionelle sangere, som Jakob Høgsbro har været korleder for siden foråret 2017.