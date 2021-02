Koncert flyttes til efteråret

"Da Trille Band optrådte på Barresøgaard i 2017 var det så vellykket en oplevelse, at der allerede samme aften blev givet håndslag på, at orkesteret skulle komme igen. Således skulle koncerten finde sted 26. marts 2021, men verdens tilstand har bevirket, at koncerten nu er flyttet til 1. oktober 2021," skriver Barresøgaard i en pressemeddelelse.