Kommunen sendte cpr-numre ud ved en fejl

"En menneskelig fejl", siger borgmesteren. "Sjusk", siger en borger

Allerød - 26. maj 2021 kl. 06:50 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Den 12. maj tikkede der en mail ind i Lynge Bygade-beboer Tulle Hyldesteds e-boks. Den kom fra Allerød Kommune og var en nabohøring i forbindelse med, at et hus på vejen skal rives ned.

Mailen var relativ kort, men det stod også "se vedhæftning". Tulle Hyldested ventede at få uddybet nabohøringen i det vedhæftede, men det er noget ganske andet, der dukker op på skærmen.

"Så kunne jeg ellers læse en liste med 39 personers navne, adresser, postnumre, martrikelnumre og ikke mindst personnumre", fortæller hun.

Personnumrene inkluderede hendes eget og det på hendes mand.

Forarget over fejlen skrev hun direkte til borgmester Karsten Längerich. Han svarede hende, at der var tale om en personlig fejl. Dette bekræfter han over for Allerød Nyt.

"Der er sket en menneskelig fejl. Man havde nogle forskellige filer, man skulle sende af sted og i en af filerne, havde man høringslisten, som man så kom til at sende i stedet for høringsbrevet. Det må selvfølgelig ikke ske, men det er desværre sket alligevel. Det er for dårligt, og det er kun at beklage," siger borgmesteren.

Borger: Ikke en fejl - sjusk Men undskyldningen er ikke god nok, mener Tulle Hyldested.

"Det er ikke bare en menneskelig fejl. Det er fandme sjusk. Man læser da tingene igennem og sørger for, at det er det rigtige, der er vedhæftet," siger hun.

Karsten Längerich oplyser, at man nu se på, om "proceduren kan sikres yderligere." Derudover fortæller borgmesteren, at Datatilsynet er blevet informeret om sagen, og at han og byrådet var informeret om fejlen, allerede inden han modtog mailen fra Tulle Hyldested.

Tulle Hyldested og de øvrige modtagere af mailen med personoplysningerne har efterfølgende modtaget en mail fra Allerød Kommune, hvori kommunen beder dem om at slette filen med blandt andet cpr-numrene på. Kommunen beder borgerne om at via mail bekræfte, at de har slettet filen, men den mailadresse, som borgerne kan svare kommunen på, virker, ifølge Tulle Hyldested, ikke.