Kommunen om byggesager: Interne forhold har ikke spillet ind på mange sygemeldinger

Allerød - 25. marts 2021 kl. 07:15

Som Allerød Nyt beskrev i sidste uges (Uge 11) historie om byggesagsbehandlingen i Allerød Kommune, ville vi gerne have spurgt ind til det, at fire ud af seks byggesagsbehandlere er sygemeldte, og at der har været stor udskiftning på medarbejdersiden de seneste år. Fem ud af seks medarbejdere er kommet til inden for det seneste halvandet år, og der kom en ny chef for Plan og Byg i december 2020.

Vi ville godt have spurgt direktøren for området, Agnete Thomsen, om der udover det store arbejdspres på sagsbehandlerne med et rekordhøjt antal byggesager er interne forhold, der kan være medvirkende til situationen på området.

Allerød Kommune vendte ikke tilbage inden sidste avis' deadline, men kommunaldirektør Morten Knudsen har siden sendt et skriftligt svar på Allerød Nyts henvendelse. Vi bringer spørgsmål og hans svar her:

Er der noget internt, der har medvirket til, at der er sket denne her udskiftning, og at der er kommet de her sygemeldinger?

"Nej, det er der ikke. Det er naturligt i en stor driftsorganisation, at der er udskiftning. Det kan skyldes en lang række forskellige og individuelle grunde, som for eksempel pension, graviditet og helt almindelig jobskifte. Jeg kan ikke udtale mig mere konkret om sygemeldinger i organisationen."

Er der problemer med det psykiske arbejdsmiljø hos Plan & Byg?

"Nej, det er der ikke. Der er alt for mange opgaver i øjeblikket, og som bekendt er der en sag på byrådets dagsorden om den udfordring på torsdag."

Har I gjort tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet?

"Der er mange tiltag i gang, der handler om at have et godt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere. Det samarbejder vi med medarbejderne og tillidsrepræsentanterne om, og jeg må sige, at jeg både er stolt og imponeret over, hvordan alle kommunens medarbejdere helt aktuelt har håndteret coronakrisen. Medarbejderne i Plan og Byg er dygtige og engagerede, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe hinanden igennem det store opgavepres, der er i øjeblikket. Vi er meget kede af de alt for lange sagsbehandlingstider, der er for borgerne, og som alle ved, kommer det desværre til at tage noget tid, før vi er helt oppe og køre igen," skriver kommunaldirektør i Allerød Kommune, Morten Knudsen.