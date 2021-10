Nordea Fonden har støttet koncerten. PR Foto

Kommunen fejres med stor korkoncert

Allerød - 23. oktober 2021

koncert Den 30. oktober bliver Ravnsholthallen i Allerød rammen om en stor korkoncert med over 120 sangere. Det er Allerødkorene Why Not, Lillerødkoret og Vox Humana, der er gået sammen om en koncert, som vil være i den absolutte særklasse. Det skriver de tre kor i en pressemeddelelse.

For at markere jubilæet engagerede korene komponist og dirigent Jakob Høgsbro til at komponere et nyt værk som en hyldest til Allerød. Kernen i koncerten bliver således uropførelsen af dette værk, der består af tre sange. Sangenes tekster tager udgangspunkt i Allerød Kommunes Vision2031, "Tæt på hinanden - Tæt på naturen". Det er to af de deltagende sangere, Poul Skallerup fra Lillerødkoret og Kirsten Mollerup fra Vox Humana, der har digtet de tre sange, som Jakob Høgsbro har sat i musik og bundet sammen i en smuk suite for kor.

Korværket fremføres under ledsagelse af klaver ved Why Not's dirigent Ann-Cathrine Nesager, og cello ved Lillerødkorets dirigent Klaus Munk-Nielsen.

I koncerten vil i øvrigt indgå højdepunkter fra de deltagende kors repertoire, således at der samlet bliver tale om en koncert af godt en times varighed.

Koncerten finder sted d. 30. oktober kl. 16 og der er fri entré.

Koncerten er støttet af Allerød Kommune, men er desuden støttet af Dano Puljen, Kvickly og Nordea Fonden. Sidstnævnte har støttet med 5.000 kroner.

"Vi er taknemmelige for støtten. Det er håndsrækninger af denne art, der hjælper til at få kulturlivet i vores by til at blomstre," siger formanden for Vox Humana, Gitte Hoffmann, i pressemeddelelsen.