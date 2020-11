Kommunen afviser ansvar for nyt hundetræningsareal

Der er gjort forsøg, men det har ikke kunne lade sig gøre at finde et egnet sted for klubberne at træne. Sådan siger Merete Them Kjølholm (R), formand for kultur- og idrætsudvalget i Allerød Kommune, om mulighederne for at skaffe et træningsareal til Frederiksholm Rottweilerklub samt Dansk Dobermann Klub og Dansk Schnauzer og Pinscherklubs træningsgrupper i Allerød, efter at kommunen den 1. juli i år opsagde dem fra det træningsareal ved Blovstrød Teglværk, som de har haft siden starten af 1980'erne.