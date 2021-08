Kommune truer med politi

I løbet af sommeren har Pankas inddækket siloerne på fabrikken i Farremosen i Allerød for at mindske lugtgenerne i nærmiljøet, når der produceres asfalt.

- Nu burde virksomheden efterhånden have set skriften på væggen i forhold til, hvad de skal levere, og derfor er det skuffende og grotesk, at de så ikke leverer. Vi tager det hårdest mulige skridt i sagen, for vi har grundlæggende nul-tolerance over for den virksomhed. Derfor varsler vi nu en politianmeldelse, siger Miki Dam Larsen (S), der er viceborgmester og formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i Allerød Kommune.