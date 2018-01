Borgmester Karsten Längerich (V) har overstået sit første økonomiudvalgsmøde. Det bød blandt andet på pæne tal på bundlinjen og en ændret budgetstrategi. Foto: Allan Nørregaard

Kommune indfører ny budgetpraksis

Allerød - 17. januar 2018 kl. 05:14 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kom blandt andet en ny budgetpraksis ud af det, da det nye økonomiudvalg i Allerød Kommune tirsdag holdt sit første møde. Fremover skal der budgetteres otte år ud i fremtiden.

- Da vi talte om budgetproces og -strategi var vi ude i nogle ret vigtige beslutninger. Blandt andet at vi vil begynde at budgettere otte år ud i fremtiden i stedet for fire. Det er en lille ting, der kan få en ret stor betydning, fordi vi får et meget mere langsigtet perspektiv på de ting, vi beslutter. Det vil sige, at allerede nu får vi et bedre billede af, hvordan kommunens økonomi kommer til at se ud i fremtiden, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Der var enighed i udvalget om den nye praksis. Det betyder, at når der til efteråret skal lægges budget for 2019, bliver det med syv overslagsår i halen i stedet for tre. Formålet med den ændrede praksis er at få et bedre overblik over økonomien.

- Noget vi i hvert fald kan se længere ude i fremtiden er den demografiske udvikling. Vi ved for eksempel, at vi får en fordobling af borgere over 80 år. Det vil vi regne ind, så vi kan se, hvordan det påvirker vores økonomi. Det er en del. Den anden side af det er, at vi kan se effekten af de investeringer, vi laver, længere tid frem, siger Karsten Längerich.

Den ændrede praksis er en del af konstitueringsaftalen, og for flere partier, blandt andet Venstre, var det et emne i valgkampen.

