Se billedserie Sammenlægningen af Lillerød Skole og Skovvangsskolen til Lillevang Skole, opdelingen i udskolingen på Lillerød og indskolingen på Skovvang udgjorde i årene 2015-2017 baggrundstapetet for en protestaktioner, blandt andet her et optog gennem Lillerød bymidte. Arkivfoto: Janne Mulvad

Kommune brød loven: Historien om en sen sejr

Allerød Nyt har mødt fire forældre, der var aktive i forældrebevægelsen, der blussede op, da man valgte at sammenlægge Skovvangsskolen og Lillerød Skole. Ankestyrelsen har netop givet dem ret i, at kommunen brød loven dengang for over fire år siden. I dag håber de, at afgørelsen kan mane til eftertænksomhed.

Allerød - 10. oktober 2021 kl. 05:16 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Der er en følelse af sidste nat med kliken over denne aftens møde med Søren Jakobsen, Mette Skovgaard, Jesper Lander og Kamilla Warberg.

Vi befinder os i sidstnævntes hus på en villavej i Lillerød. Lyset er varmligt gult og dæmpet. Der står kaffe, the og kager på sofabordet af glas, og stemningen er hyggelig og afslappet.

Jeg har inviteret mig selv på besøg som Allerød Nyt-journalist på baggrund af en længe ventet udtalelse fra Ankestyrelsen, der landede på Allerød Kommunes kontor den 23. august i år.

Ankestyrelsens afgørelse og kommunens reaktion Ankestyrelsen finder, at Allerød Kommune har handlet imod loven i to tilfælde.

Dels var det i strid med folkeskolelovgivningens regler for skolebestyrelser, at der hverken blev indkaldt suppleanter eller afholdt suppleringsvalg til den sammenlagte skolebestyrelse på Lillevang Skole, selvom flere medlemmer udtrådte af skolebestyrelsen.

Dels var det i strid med delegationsforbuddet i folkeskolelovens § 40, stk. 5 at overlade en beslutning om at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever, fordelt på to geografisk forskellige matrikler, til skolelederen.

20 ud af 21 byrådsmedlemmer (Viggo Janum fra Vores Allerød undlod at stemme) godkendte den 21. september et svar til Ankestyrelsen.

Heri skriver borgmesteren på vegne af byrådet, at man i forhold til det første lovbrud tager “udtalelsen til efterretning samt ”foranlediger, at der sker en indskærpning af reglerne i organisationen.“

Derudover skriver borgmesteren, at man på et kommende byrådsmøde kommende møde i byrådet vil tage stilling til “den af skolelederen trufne beslutning” om opdelingen af Lillevang Skole og dermed lovliggøre den - med mere end fire et halvt års forsinkelse. Heri slår styrelsen fast, at kommunen handlede ulovligt i to tilfælde i forbindelse med sammenlægningen af Lillerød Skole og Skovvangsskolen og den efterfølgende opdeling af Lillevang Skole i udskolingen (på Lillerød) og indskolingen (på Skovvang).

Med kun et enkelt år på Allerød Nyt og to et halvt år som beboer i kommunen er sagen ikke inde under huden på mig personligt. Men interesserede man sig bare en smule for lokalpolitik og skoleforhold i Allerød og særdeleshed Lillerød i perioden 2015-2017 kan man ikke undgå at have hørt om utilfredsheden med de politiske beslutninger vedrørende sammenlægningen af de to skoler.

Optog gennem Lillerød Optog gennem byen, borgermøder og frustrerede forældre i hobetal var resultatet af en sammenlægning, der egentlig blev hilst velkommen i første omgang af den forældrebevægelse, der centreret omkring 'Lillerød Skoles forældreforening og venner' for alvor begyndte med kampen for den daværende Lillerød Skoles lukning.

Sammenlægningen af Lillerød Skole og Skovvangsskolen (og sammenlægningen af Engholmskolen og Ravnsholtskolen til Kratbjergskolen) var resultatet af en presset skoleøkonomi, der i første omgang truede med helt at lukke Lillerød Skole. Derfor så forældrene det som en sejr, at skolen blev reddet, men man var bekymrede for den model for sammenlægningen, som var blevet valgt, da man ikke følte, at den var blevet undersøgt ordentligt.

Da så opdelingen af den nye Lillevang Skole i udskoling og indskoling blev meldt ud i starten af 2017 med effekt fra sommeren 2017, begyndte tingene for alvor at koge over. Beslutningen blev hastet igennem uden at tænke på ting som eksempelvis søskendegaranti og etableringen af en sikker skolevej for de elever, der nu fik længere til skole, lød kritikken fra især forældreforeningen, hvis stemme voksede sig større og større.

Følte sig ikke hørt Forældrene følte sig ikke hørt, når de henvendte sig til kommunen og politikerne, og det var det, der i sidste ende i de første måneder af 2017 fik dem til at sende den klage, som Ankestyrelsen nu har givet dem medhold i her over fire et halvt år senere.

"Det er klart, at det er frustrerende, at det har taget så lang tid. Hvad skal jeg med et klagesystem, hvis det skal tage mere end fire år, før afgørelsen falder. Dengang ville vi også gerne have haft, at klagen havde opsættende virkning (på opdelingen af skolerne, red.). Jeg sidder tilbage med en stor følelse af, at min retsikkerhed er krænket," siger Kamilla Warberg, der selv er jurist og var en af medforfatterne til klagen.

"Politikerne var blevet advaret gang på gang om det her," tilføjer Mette Skovgaard, der i sin tid startede og var formand for Lillerød Skoles forældreforening og venner.

Lillerød Skoles forældreforening og venner blev vakt til live, da en presset kommunal skoleøkonomi truede skolen på livet. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Trods frustrationen bliver vi lige nødt til at vende tilbage til det med den hyggelige stemning. Alle fire tilstedeværende til aftenens møde var stærkt involverede i forældreforeningen, og var også alle drivkræfter bag stiftelsen af lokallisten Vores Allerød (omend Mette Skovgaard først blev engageret lidt tid efter stiftelsen), der var en direkte udløber af forældreforeningen.

Kommet videre Vores Allerød opnåede 809 stemmer ved kommunalvalget i 2017 og er i denne byrådsperiode repræsenteret ved Viggo Janum. Listen har dog meldt ud, at den går i opløsning efter denne byrådsperiode. På samme måde har aktiviteterne i Lillerød Skoles forældreforening og venner ligget stille i nogle år, og foreningen opløses formentlig, hvis Ankestyrelsen afslutter sagen. De fire hovedpersoner fra dengang har heller ikke længere børn på Lillevang Skole, og de virker i overvejende grad til at være kommet videre fra sagen, der optog dem så meget dengang.

Samtidig er de stadig tætte. Faktisk udgør Kamilla Warberg og Jesper Lander i dag et par, lige som at Mette Skovgaard og Søren Jakobsen gør det. De to sidstnævnte har desuden fortsat deres engagement i lokalpolitik og sidder i dag i bestyrelsen for Venstre i Allerød. Det er derfor, jeg sidder med følelsen af at være tilskuer til en sidste nat med kliken. Deres fælles sag er (stort set) slut, de fire er videre med deres liv, og sagen er nu afsluttet med Ankestyrelsens afgørelse og en meddelelse fra kommunen om, at man "tager den til efterretning".

Det er i hvert fald ikke et stort ønske om, at Ankestyrelsens udtalelse skal få hovederne til at rulle, der præger de fire. Snarere er det ønske om eftertænksomhed samt om, at der bliver set på, om al postyret omkring sammenlægningen egentlig har ført til det, der blev sagt dengang: En bedre skole.

Den rigtige løsning? "Vi er ikke ude på at få rullet noget tilbage. Sammenlægningen er en realitet, og det er fint. Men vi håber, at det her giver anledning til, at næste gang, der kommer en række borgere op til kommunen og politikerne og påpeger, at noget er galt, så er der en proces for, hvordan man skal håndtere det," siger Kamilla Warberg.

"Det er ikke så meget det med, at vi havde ret, der fylder. Men dengang havde man sgu brug for, at der var nogle, der lyttede," siger Mette Skovgaard.

Hvad skulle de have gjort?

"De kunne have spurgt dem med kompetencerne, Undervisningsministeriet. Og så skulle de have reageret, da de blev bekendt med, at der var kommet en klage," siger Kamilla Warberg.

Jesper Lander følger op: "Derudover er vi nødt til at se på, om vi sparede de penge, man regnede med dengang. Og hvad med visionerne - har man levet op til dem? Eksempelvis talte man om, at sammenlægningen ville give mulighed for niveaudelt undervisning i klasserne, er det blevet en realitet. Jeg synes, det her giver anledning til, at man tager temperaturen på skolerne, og ser om sammenlægningerne har været den rigtige løsning," siger han.

Allerød Nyt har været i kontakt med Ankestyrelsen, der ikke kan sige noget om, hvor lang tid det vil tage for dem at behandle kommunens svar.