Kommunalt samarbejde om angstkurser

Allerød - 26. marts 2020 kl. 23:20

Allerød og Hillerød Kommuner har indledt et samarbejde om Lær at tackle-kurser, som går ud på at hjælpe borgere med at tackle kroniske smerter, angst og depression. På den måde får flere borgere glæde af kurserne.

Samarbejdet bliver indledt efter gode erfaringer fra begge kommuner og et ønske om at hjælpe hinanden med at tilbyde både unge og voksne borgere kurser, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

- Antallet af danskere, der lider af kroniske smerter eller får angst og depression, har været stigende de sidste 10 år. I Hillerød Kommune er der gode erfaringer med, at Lær at tackle-kurser giver borgerne anvendelige redskaber, der kan gøre deres vej tilbage til arbejde kortere. Endvidere fortæller flere borgere, at de har fået et værdifuldt netværk gennem deltagelse i kurserne, udtaler formanden for Omsorg- og Livskraftudvalget i Hillerød Kommune Christina Thorholm (R).

Formanden for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Jesper Holdflod Pallesen (S) er meget enig i den betragtning.

- I Allerød arbejder vi målrettet på at sætte ind så tidligt som overhovedet muligt. Derfor har vi valgt at prioritere forebyggelsesmidler på at sikre hjælp og støtte til de borgere, der lider af kroniske smerter, angst og depression. Målet er at øge borgernes livskvalitet, så de fortsat kan nyde godt af og tage del i vores fællesskaber, siger han.

Kurserne med overskriften Lær at tackle er selvhjælpskurser til mennesker med langvarig sygdom. Kurserne bygger på viden om, at ens egen indsats og håndtering af sygdom har stor betydning for effekten af den behandling, man får.

- På kurserne lærer man at overkomme sine daglige udfordringer og håndtere en langvarig sygdom. Man lærer at øge oplevelsen af kontrol og livskvalitet i hverdagen. Og kort og godt at passe bedre på sig selv, fortæller Anne Bergman, der er leder af Social Rehabilitering i Allerød Kommune.

Hella Obel, som er afdelingschef i Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune, supplerer:

- En klar styrke ved kurserne er, at de varetages af instruktører, der har personligt kendskab til det, kurset omhandler. I dette tilfælde: kroniske smerter eller angst og depression. Det virker, fordi indsatsen både har fokus på det forebyggende og på en empowerment tilgang, hvor deltagerne kan præge eget forløb.