Artiklen: Kørte uden kørekort - og udgav sig for at være sin søster

Der blev hun standset af en patrulje, som kunne konstatere, at ejeren af bilen ikke havde noget kørekort.

Kvinden forklarede imidlertid, at hun havde lånt bilen af sin søster og fremviste søsterens sundhedskort som legitimation.

Men den forklaring viste sig ikke at være sand og den 31-årige indrømmede, at det var hendes bil og at hun ikke havde noget kørekort.