Kørte 200 km/t på Kongevejen: Vanvidsbilist sendt i fængsel

En 25-årig mand er blevet kendt skyldig i hasarderet kørsel, hvor han forsøgte at flygte fra politiet med 200 km/t og undervejs kørte mod færdselsretningen.

Allerød - 15. juli 2021

En dramatisk biljagt udspillede sig sidste år i Allerød, og nu er den i dag 25-årige mand fra Hundested, der sad bag rattet, blevet kendt skyldig i en lang række lovovertrædelser.

Den 19. april klokken 19.38 ville politiet standse den unge mand i en bil på Kongevejen i krydset ved Nymøllevej. Han var dog bestemt ikke interesseret i at tale med politiet, og han flygtede fra stedet med 200 km/t, hvor man må køre 60 km/t.

De næste syv minutter ræsede manden mod Birkerød med politiet i hælene.

Undervejs kørte han flere gange over i den modsatte vejbane, ligesom han flere gange var ved at køre over for rødt lys.

Brems og slinger Ud for Kongevejen nummer 11 måtte han lave en katastrofeopbremsning for at undgå at køre ind i en anden bil. Opbremsningen førte til, at den tiltalte mistede kontrollen over bilen, der kom i slinger, hvorefter han påkørte en påbudstavle, »hvilket udsatte passageren i bilen, føreren af den anden bil og andre trafikanter for fare«, som der står i dombogen.

Da han var ved Shell tankstationen på Birkerød Kongevej, måtte han igen foretage en katastrofeopbremsning, og bilen kom igen i slinger.

Længere fremme af Birkerød Kongevej kørte han igen over i den anden vejbane og måtte foretage et kraftigt vrid i rattet til højre for at undgå at påkøre den modkørende trafik. Også denne gang mistede han herredømmet over bilen. Han kørte hen over fortov og cykelsti og ud i græsrabatten, hvor han påkørte en træpæl. Han fortsatte med at køre, indtil det lykkedes politiet at bringe manden til standsning på Kongevejen ud for nummer 7.

Var påvirket af stoffer Ved retten i Hillerød var han derfor tiltalt for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og på en særlig hensynsløs måde, idet tiltalte ved grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde, forvoldte nærliggende fare for nogens liv eller førlighed i forbindelse med Nordsjællands Politis eftersættelse af ham.

Han var tiltalt for at have indtaget de bevidsthedspåvirkende stoffer Diazepam og Amfetamin inden kørslen. Desuden var han tiltalt for at have kørt under påvirkning af samme stoffer i Brøndby, og for at have ført bil uden førerret i Kregme og for at overhale over cykelstien i Kregme i februar sidste år.

Den 25-årige mand erkendte flere af de andre sager, men han nægtede sig delvist skyldig i sagen fra Allerød.

Ifølge dombogen havde den 25-årige ikke kørekort, og blodprøven, der var blevet taget efter anholdelsen, viste en påvirkning over mindstegrænsen. Han er tidligere straffet for overtrædelse af færdselsloven og for vold.

Vigtig vidneforklaring Ifølge dombogen lagde retten i sagen fra Allerød afgørende vægt på en betjents vidneforklaring.

»Vidnet har forklaret, at han under kørselsforløbet løbende foretog rapportering til vagtcentralen, og at han og hans kollega straks efter at være kommet tilbage til stationen skrev rapport. Vidnet har i øvrigt i det væsentlige forklaret i overensstemmelse med anklageskriftet, og det kan lægges til grund, at forløbet er som beskrevet i anklageskriftet«, fremgår det af dombogen.

Konkret fare for andre Retten bemærkede, at tiltaltes hensynsløse kørsel ikke blot generelt set var farlig, men at den efter vidnets forklaring medførte konkret fare for både medtrafikanters og passageres liv og førlighed.

Den 25-årige blev derfor kendt skyldig. Han blev straffet med fængsel i fire måneder og en bøde på 10.400 kroner. Han frakendes desuden ubetinget retten til at føre bil i syv år fra den 8. juli 2019. En personbil er blevet konfiskeret, og tiltalte skal betale sagens omkostninger.