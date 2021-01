Købmand slået i hovedet af butikstyv

Et forsøg på at pågribe en butikstyv i REMA 1000 i Allerød fredag eftermiddag udviklede sig dramatisk. Butikstyven vristede sig fri og slog købmanden i hovedet, hvorefter han tog flugten. Gerningsmanden er derfor efterlyst for forsøg på røveri.