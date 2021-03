Køb lokalt og sæt gang i hjulene igen

Nedlukningen af butikker og små virksomheder på grund af Corona-restriktioner har stået på længe og givet økonomiske udfordringer og usikkerhed. Men hvis man som forbruger vil have en lokal blomsterforretning, café, skobutik eller andre specialbutikker, så har de mere end nogensinde før brug for, at kunderne lægger deres indkøb hos dem.

Derfor går alle landets 'Nyt Syn' optiker-butikker nu sammen om en kampagne, der opfordrer til at handle lokalt. For hvis ikke der kommer gang i hjulene igen, kan de økonomiske konsekvenser være så store, at flere lokale butikker og selvstændige må dreje nøglen om. Så nu er det op til kunderne, om der i fremtiden skal være et lokalt handelsliv, skriver 'Nyt Syn' i en pressemeddelelse.

"Nyt Syn er en 100 procent danskejet optikerkæde, hvor vi selv ejer og driver vores butikker, og alle 'Nyt Syn' optikere er derfor gået sammen om en kampagne, hvor vi opfordrer til, at man ser og bruger alle de tilbud, der findes lokalt. Det kan være den lokale boghandel, tøjbutik eller skoforretning, der har brug for opbakning og indtægt. Vi opfordrer til, at man så vidt muligt handler lokalt, når man har brug for tøj, elektronik, gaver med mere men også, at man bakker op om de caféer og restauranter, vi har her i byen for eksempel ved at købe take-away," fortæller indehaver og optiker Lene Krogh fra Nyt Syn Brillehuset.