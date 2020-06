Se billedserie I går klokken 12 kunne borgere igen komme ind på Allerød Rådhus, hvis de havde et ærinde i Borgerservice. Og der var kø ved døren, inden den blev åbnet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kø ved genåbnet rådhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kø ved genåbnet rådhus

Allerød - 15. juni 2020 kl. 21:38 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Rådhus genåbnede mandag middag for personlig betjening. Med kø-system, vagt og masser af sprit.

Efter mere end tre måneder med hjemsendte medarbejdere og borgere, som ligeledes har været forment adgang på rådhuset, åbnede Allerød Rådhus mandag klokken 12. Det skete efter meldingen om, at offentligt ansatte øst for Storebælt igen måtte møde fysisk på arbejde fra mandag den 15. juni.

Allerede inden klokken 12 var der kø foran rådhuset, hvor 15-20 borgere stod og ventede på at komme ind i behørig afstand af hinanden. Og præcis klokken 12 åbnede døren så. Imens kom flere til.

- Vi kan sikkert ikke være derinde allesammen, lød det fra en af de ventende i køen, og det var helt korrekt.

For i vindfanget blev borgerne mødt af en rådhusbetjent, som holdt styr på, at der ikke kom mere end 20 ind i Borgerservice af gangen.

- Jeg bliver nødt til lige at stoppe jer lidt. Nu er der 20 derinde, så vi må lige vente, til der kommer nogen ud igen, sagde han til de sidste i køen, som dog kun ventede få minutter i solen, inden der også blev plads til dem.

En af dem, der var mødt op ved Borgerservice, mandag middag var Margrethe, som var kommet for at få fornyet sit køre kort. Og det var faktisk lidt en hastesag.

- Det udløber om en uge, fortalte hun, da hun havde været inde at trække sit nummer og få en tid til at blive ekspederet tre kvarter senere.

Hun havde ellers prøvet at bestille tid hjemmefra, men det opgav hun til sidst efter at have hængt i telefonkøen i rigtig lang tid for til sidst at blive stillet om til en, som ikke var der.

- Jeg synes i det hele taget, at det har været svært at komme igennem til kommunen på telefonen. Jeg begyndte for halvanden måned siden, fordi jeg kunne se, at mit kørekort snart udløb. I begyndelsen fik jeg at vide, at jeg sagtens kunne vente, sagde Margrethe, som netop på grund af kørekortet har fulgt levende med i, hvornår rådhuset skulle åbne igen, og derfor stod klar til åbningen mandag.

Borgmester Karsten Längerich (V) er glad over, at rådhuset nu igen er mere tilgængeligt for borgerne.

- Det er rigtig godt, at vi har kunnet åben rådhuset igen. Det kan jeg mærke på både medarbejdere og borgere. Medarbejderne har savnet kontakten, både til kollegaerne og til borgerne, siger han.

Rådhuset forventer travlhed den første uge, så hvis man som borger har opgaver, der kan vente, opfordres de til at gøre det. Personalet i Borgerservice er også klar på telefonerne, som man kan ringe til på 48 100 100. Det er desuden muligt at bruge de digitale selvbetjeningsmuligheder i borgerservice.