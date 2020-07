Knuste ruder og brød ind

To indbrud i Allerød, der blev anmeldt til Nordsjællands Politi mandag, har samme fremgangsmåde. I Møllemoseparken er en rude til et soveværelsesvindue blevet knust mellem torsdag og mandag formiddag, og senere mandag klokken 20.00 blev en rude til en havedør knust også til et hus i Møllemoseparken.