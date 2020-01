Se billedserie Det ligger endnu ikke fast, hvordan anlægget til udefitness ved Lillerødhallerne kommer til at se ud. Men sikkert er det, at det kommer til at bestå af en række multifunktionelle redskaber. Billedet her er fra et anlæg på sydsjælland. Privatfoto

Klubber får 300.000 til træning i det fri

Allerød - 21. januar 2020

En tur på balancebommen, en frisk omgang mavebøjninger i det fri eller en tæsketur til armene med en rask armgang. Det bliver fra efteråret muligt på et udefitness-anlæg ved Lillerødhallerne.

Anlægget bliver etableret af de fire klubber Lillerød Badminton, Allerød Håndbold Klub, Allerød Bordtennis Klub og Lillerød Gymnastik, der har fået støtte til det fra DIF og DGIs foreningspulje.

Knap 300.000 har foreningerne fået i støtte til projektet, som længe har været et stort ønske. Idéen er opstået i Lillerødhallernes brugerråd, hvor alle fire klubber, der tilsammen har over 2000 medlemmer, er repræsenteret.

Formålet med det udendørs træningsanlæg er dels at give klubbernes egne medlemmer bedre muligheder for at træne i det fri. Dels at give borgerne i området mulighed for at få rørt kroppen.

- I brugerrådet har vi talt om, hvordan vi kan forbedre mulighederne dels for de medlemmer, vi har, dels for at engagere nogle flere fra nærområdet. På den måde dukkede idéen om at etablere udefitness op. Et fitnessrum inde i hallen vil vende for meget indad, mens udefitness er mere tilgængeligt for folk i området. Samtidig kan vi godt se for os, at alle de medlemmer, vi allerede har, i højere grad kan varme op på ude-arealerne, siger Morten Mohr Hansen, der er næstformand i Lillerød Gymnastik.

- Vi har gået og tygget på idéen i noget tid, og så kom ordningen med mulighed for at få støtte. Det var en unik mulighed for os.

Lillerødhallerne ligger tæt på både det almennyttige boligbyggeri Ørne- og Uglevang, en del parcelhusområder Skovvangskolen og flere institutioner. Dermed er der god mulighed for at aktivere og tiltrække borgere herfra.

Det er forhåbningen, at de 292.000 kroner i tilskud, som der helt præcis er tale om, er nok til at dække hele udefitness-anlægget. Hvis ikke, vil klubberne muligvis også selv spytte nogle penge i kassen.

Hvordan det helt præcis kommer til at se ud, og hvad det kommer til at indeholde ligger endnu ikke helt fast. Men foreningerne vil prøve at skabe et miljø, der er attraktivt for alle aldersklasser, og så skal der være fokus på fællesskab.

- Vi er stadig i det, man kan kalde en designfase. Men det er vigtigt for os, at der bliver tale om multifunktionelle redskaber, og at man kan være flere sammen om at lave de forskellige øvelser, siger Morten Mohr Hansen om anlægget, der skal etableres på græsplænen ved Lillerødhallernes indgang.

Foreningerne forventer, at det kan stå klar til brug i dette efterår.