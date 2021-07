Charlotte Birkholm fra Red Barnet Allerød er ansvarlig for Klub Stærke Fællesskaber. Foto: Peer Rasmussen

Klub for skilsmissebørn igang igen

Allerød - 23. juli 2021 kl. 06:50

Sidste år søsatte Red Barnet Allerød tilbuddet 'Klub Stærke Fællesskaber', der er et tilbud til skilsmisseramte børn i kommunen. Ørneklubben, som børnene kalder klubben, er et projekt, der er blevet til i samarbejde med familieafdelingen i Allerød Kommune.

"Børnene siger, at vi er nogle søde voksne, og så er de glade for at mødes med hinanden og få nye venner. Klubben er deres fristed, og det betyder noget, at de har et særligt sted, som er deres," fortæller Charlotte Birkeholm fra Red Barnet Allerød, som er ansvarlig for klubben.

I Ørneklubben gør man et ihærdigt forsøg på at lave forskellige aktiviteter for børnene, men det har været svært at holde tingene kørende under de to nedlukninger i Danmark.

"Det har været svært, fordi vi ikke kunne starte som planlagt 30. marts 2020, da alle aktiviteter blev lukket ned på grund af corona. Klubstarten blev udskudt hele foråret 2020, og vi kom først i gang i september 2020.

Opmærksomheden på vores klubtilbud svandt også ind på grund af corona, og det har været svært at holde kontakten med børnene, fordi de blev hjemsendt," siger Charlotte Birkeholm.

Sidste efterår kunne man altså heldigvis lave nogle aktiviteter før nedlukningen efter nytår.

"Vi mødtes med børnene tre gange i løbet af september, oktober og november 2020. Vi var på besøg på Vestre Hus i bålhytten i september, på besøgsbondegården Barresøgård i Lynge i oktober og i skolekøkkenet på Skovvangsskolen i november til julehygge. Det er nogle aktiviteter, som børnene godt kan lide, og fællesskabet gør, at de kan snakke med de voksne og de andre børn, når de har brug for en ven at tale med," fortæller Charlotte Birkeholm og fortsætter:

"Genåbningen har været rigtig god for børnene. De har savnet hinanden, klubben og fællesskabet, hvilket er forståeligt efter fem måneders nedlukning."

Planen er at forsætte efter sommerferien, hvor Red Barnet Allerød håber på at få flere tilmeldinger igennem kommunen. Der vil være omkring tre til fire aktiviteter i efteråret og tilsvarende i foråret.

