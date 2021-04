Allerød har fået en ny natur-, miljø- og klimapolitik samt tilhørende klimaplan i hus. Men der er brug for borgernes hjælp, hvis målene skal nås. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Klimaet har brug for borgerne

Allerød har vedtaget en ambitiøs klimaplan og -politik. Men hvis ikke borgerne investerer i den, når den ikke i mål.

Allerød - 26. april 2021 kl. 22:38 Af Anne-Mette Rasmussen

Allerød Kommune er med sin nye natur-, miljø- og klimapolitik samt tilhørende klimaplan kommet i godt selskab med Danmarks mest klimaambitiøse kommuner i DK2020-samarbejdet.

Samarbejdet sikrer, at planerne lever op til Parisaftalens målsætning om at holde den globale temperaturstigningen under to grader. Men uagtet kommunens ambitioner for sin klimaplan, er det ikke noget, den kan komme i mål med på egen hånd.

- Den bygger i høj grad på samarbejde som en grundsten for at lykkes med at komme i mål. Byrådet og forvaltningen kan opsætte rammerne for en grøn omstilling, tænke det med ind når der udvikles ny infrastruktur, varmeforsyning og byplanlægning, eller når kommunen selv bygger og køber ind. Men vi kommer kun i mål, hvis Allerøds borgere og virksomheder investerer i ny varmeforsyning og energibesparelser eller overvejer, om det næste transportmiddel skal være en el-bil, cykel eller måske en delebil eller bussen, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Alle kan være med DK2020-samarbejdet er drevet af Realdania og Concito, og af en pressemeddelelse fra Allerød Kommune fremgår det, at Realdania sammen med Kommunernes Landsforening og landets fem regioner har udvidet DK2020 fra at være et tilbud for 20 kommuner til nu at være et tilbud til samtlige af landets kommuner.

Allerød var pionérkommune og med som en af de 20 første byer. Nu har 66 danske kommuner sat sig et mål om at være klimaneutrale inden 2050.

Flere forventes at tilslutte sig i løbet af året.

- Mange byer verden over arbejder for at nå Parisaftalens klimamål, men det er aldrig set før, at så mange mindre byer i det samme land er gået sammen og har oversat storbyernes klimaværktøjer til brug for mindre byer. De danske kommuners klimaarbejde er så enestående, at andre lande nu ser på, hvordan de kan kopiere modellen. Dermed kan kommunernes store klimaindsats blive begyndelsen til, at flere byer verden over på sigt bliver klimaneutrale og klimarobuste. Det kan vi godt være stolte af, siger Jesper Nygård, der er administrerende direktør i Realdania, i den forbindelse.