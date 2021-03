Se billedserie - De otte år i byrådet lærte mig meget og var en god ting, så jeg tænkte, at det var tid til at tage det op igen, siger John Jensen, der er Nye Borgerlige spidskandidat i Allerød ved kommunalvalget til november. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Klassens frække dreng satser på comeback Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klassens frække dreng satser på comeback

John Jensen er spidskandidat for Nye Borgerlige ved kommunalvalget til november. Han har tidligere siddet i byrådet i otte år for Det Nye Allerød.

Allerød - 27. marts 2021 kl. 07:38 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvis man følger lidt med i lokalpolitik, vil navnet John Jensen lyde bekendt. Han drønede sammen med Jesper Hammer ind i byrådet ved valget i 2009 på lokallisten Det Nye Allerød. Han blev hurtigt kendt som den frække dreng i klassen, der var hård og kontant, når han luftede den lokale listes synspunkter. De blev ikke pakket ind i floskler og forblommede ord, men serveret råt for usødet.

Nu er John Jensen klar til at gøre comeback. Det sker for Nye Borgerlige, som de to lokalliste-valgte byrådsmedlemmer blev en del af i 2016. Under interviewet står det hurtigt klart, at stilen er den samme, selvom partibogstavet er skiftet ud. For eksempel når talen falder på erhvervsområdet Farremosen, der helt sikkert bliver et af valgkampens store temaer.

Klar tale - Der var ingen af os politikere, der havde gjort vores hjemmearbejde ordentligt dengang Farremosen blev etableret. Det var lige så stor en overraskelse for os som for borgerne, da vi fik at vide, at man ville og kunne bygge en asfaltfabrik derude, siger spidskandidaten.

Han har også en klar holdning til det nyeste kapitel i sagaen, som handler om, at asfaltproducenten Pankas har fået dispensation til at gøre anlægget højere for at kunne leve op til vilkårene om lugtgener i miljøgodkendelsen.

- Dét er et fantastisk eksempel på, hvorfor vi har brug for politikere, der holder, hvad de lover. Selvfølgelig giver vi ikke dispensationer, når vi har lovet at lade være. Det er himmelråbende nu at se vores politikere gøre det. Det må nu engang være sådan, at både lokalplaner og miljøgodkendelser skal overholdes. Hvornår stopper det ellers? I sådan nogle sager har man brug for nogle politikere, der tør tage slagsmålet, siger John Jensen og tilføjer:

- Fra mit ståsted er det svært at se, hvordan lokalplaner og lokalpolitik skal have en mening, hvis de kan undermineres på den måde. Det er virksomhedens ansvar at kunne bygge indenfor de regler, der er stukket ud. Og hvis de siger, de ikke kan det, så tager man som kommune den retssag. Det ville jeg til enhver tid gøre. Hvordan kan vi ellers bede borgerne om at sidde og vente på tilladelser, når de gerne vil bygge? Det er undergravende for vores position som et byråd, man kan stole på.

Lært os at kende Skiftet fra Det Nye Allerød til Nye Borgerlige betød, at hverken Jesper Hammer eller John Jensen blev genvalgt til byrådet ved kommunalvalget i 2017. Det var egentlig, hvad de to havde forudset. Men de havde alligevel håbet, at de ville få et enkelt mandat.

- Jeg tror, at mange blev skræmt af Nye Borgerliges politik og position til højre. Men nu har folk lært os at kende, ikke mindst via vores politikere på Christiansborg. Vi er, som vi er. Vi gør det, vi siger. Og vi holder, hvad vi lover, siger John Jensen, der altså er klar til at forsøge sig igen. Denne gang i spidsen for Nye Borgerliges politik i Allerød.

Han har ellers ikke været synderligt politisk aktiv de sidste fire år. Men Jesper Hammer, der var spidskandidat i 2017, er flyttet til Fredensborg. Og »så måtte vi jo finde på noget andet«, som John Jensen udtrykker det.

Grønt er vigtigt Noget andet, Nye Borgerlige vil fokusere på i den forestående valgkamp, er kampen for de grønne områder.

- Et af de emner, der er sindssygt vigtigt for Nye Borgerlige i Allerød, er de mange lokalplaner, der er i støbeskeen. Vi tror ikke på, at der skal bygges på enhver grøn plet for at tiltrække flere borgere. Vi tror ikke på, vi får det hverken bedre eller mere homogent af at blive 30.000 indbyggere. Det er de grønne pletter, folk kommer efter. Og vi er meget imod, at man for eksempel vil bygge 100 boliger ved Engbuen. Det er noget, vi kommer til at diskuttere i valgkampen. Står det til os, kommer vi ikke til at bebygge alle de grønne pletter. I Allerød er vi kendt for vores natur og grønne områder. Det skal vi værne om, siger John Jensen.

Han mener heller ikke, at kommunen er gearet til endnu flere borgere.

- Det kræver meget af en kommune at opsuge så mange mennesker, for eksempel af vores infrastruktur, der allerede er presset. Vi kan ikke bare udvide og udvide. Der er en masse ting, som skal følge med. Og spørgsmålet er, om vi overhovedet kan det. Hvorfor stræber man lige præcis efter 30.000 borgere. Hvorfor søger vi ikke bare godt for de 26.000, vi har, så de kan få det endnu bedre?, spørger han.

Om det bliver et spørgsmål, John Jensen får lejlighed til at være med til at diskuttere i det kommende byråd, ved han af gode grunde ikke endnu. Men han er klar, hvis han får chancen.

- Jeg har samme tilgang som dengang med Det Nye Allerød. Vi kommer med godt humør og vores politik, og så ser vi, hvad der sker. Og det er da klart, at med den tilslutning Nye Borgerlige har lige nu, bliver vi nok ikke dårligere stillet end tidligere, siger han.