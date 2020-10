Se billedserie Foreningen Dæmpegårds Venner er nu blevet stiftet og får i gang med at redde den nedrivningstruede skovridergård. Foto: Allan Nørregaard

Klar til kamp for Dæmpegård

Allerød - 03. oktober 2020 kl. 05:12

Af Camilla Bjørkman Aagaard

Allerød: 48 borgere var mandag aften mødt op til den stiftende generalforsamling i foreningen Dæmpegårds Venner.

Ved generalforsamlingen blev foreningens formål slået fast, nemlig at »arbejde for at skovridergården Dæmpegård bevares for eftertiden, både som kulturhistorisk perle og som udgangspunkt for kultur, frilufts- og naturaktiviteter i det enestående område omkring Sletten, Kongedyssen samt Tokkekøb Hegn i sin helhed«. Foreningen »arbejder i respekt for den landskabsfredning, der er i området og de gældende regler for færdsel i skoven«.

Foreningen valgte fem medlemmer til bestyrelsen: Lisette Thamdrup, Marlene Hald, Jørgen Jensen, Niels Kirkegaard og John Nørskov Hansen. Suppleanter blev Anders Ekstrøm Lykkegaard, som ikke bor i kommunen, Peter Brander Larsen, og Ole Høegh Post blev tilknyttet i en ressourcepost, da han har stor viden om stråtækte ejendomme. Bestyrelsen mangler endnu at konstituere sig, men Lisette Thamdrup bliver sansynligvis foreningens formand, fortæller John Nørskov Hansen, der udover at være bestyrelsesmedlem i den nye forening også er formand for Lokalhistorisk Arkiv Og Forening I Allerød.

10 måneder at løbe på

Det er Naturstyrelsen, der har meddelt, at Dæmpegård, der er opført i Tokkekøb Hegn i 1788-89, skal rives ned. Men det vil ifølge John Nørskov Hansen være en katastrofe, og derfor vil foreningen Dæmpegårds Venner nu gå aktivt ind i at redde skovridergården.

- Vi har lavet en foreløbig aftale med Naturstyrelsen om, at de giver os mininum 10 måneder til at finde ud af, om vi kan finde nogle fondsmidler. Derudover håber vi, at vi hurtigt kan komme i gang med nogle småting som f.eks. at lappe taget lidt, så man kan se, at der er nogen, der interesserer sig for stedet, siger John Nørskov Hansen, der personligt håber, at bygningen på et tidspunkt bliver bevaringsværdig. Men der er udfordringer i processen med at undgå en nedrivning, siger han:

- En af udfordringerne er, at der skal være en drift bagefter, og der skal være en aftale om, hvem der betaler. Et af foreningens helt klare formål i processen er at få overdraget brugsretten til gården, men man får ikke nogen fondsmidler, hvis man ikke kan sandsynliggøre en sikker drift bagefter, siger han.

Det koster 100 kroner om året at være medlem af Dæmpegårds Venner. Læs mere på www.daempegaard.dk.