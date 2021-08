Se billedserie Borgmesteren samt et udpluk af de mange arrangører af events til Allerød Folkemøde var samlet på biblioteket for at præsentere programmet. Det rummer blandt andet komikeren Michael Schøt. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Klar til den første folkefest

Som noget helt nyt inviterer Allerød Kommune til folkemøde henover fire dage i september. Nu er programmet på gaden.

Håbet er, at borgerne i Allerød vil valfarte til de forskellige aktiviteter, der bliver en del af kommunens første folkemøde fra den 8. til den 11. september i år.

Programmet for Allerød Folkemøde blev onsdag præsenteret på et pressemøde på biblioteket, som er en del af Kulturtorvet, hvor de fleste af aktiviteterne kommer til at foregå.

Og med programmet i hænderne, kan man konstatere, at kommunens første folkemøde byder på en god blanding af begivenheder.

Det begynder med et arrangement, som den lokalhistoriske forening LAFAK står for. Det har overskriften »Da Allerød blev til Allerød« og rummer en aften med fortællinger og anekdoter fra tiden op til sammenlægningen af Blovstrød, Lynge-Uggeløse og Lillerød. Det er forhenværende ekspeditionssektretær i kommunen Tony Andersen og LAFAKs formand John Nørskov Hansen, der fortæller.

Comedy og fitness Torsdag ruller programmet sig for alvor ud med debat på Allerød Gymnasium, arrangeret af gymnasieeleverne selv, foredrag og fælleslæsning på biblioteket og en særforestilling på Mungo Park.

Henrik Prip går på scenen med monologen Celeste, og efterfølgende er der debat om dilemmaer og drømme i en dansk nutid.

Komikeren Michael Schøt byder på lokalpolitisk satire på biblioteket, hvor politikerne efterfølgende indlader sig på en omgang demokratifitness. Arrangementet slutter med, at byrådets priser Årets Bæredygtige Borger og Årets Arkitekturpris uddeles.

Folkemødet bliver også for børnefamilierne, der blandt andet kan deltage i motionsløb i Ravnsholt Skov og se teaterforestillingen »Ægget« i bibliotekshaven.

Folkemødet rummer mange andre events, og man kan selv dykke ned i programmet for at se, hvad der lokker. Programmer ligger fremme nu på bibliotekerne, i butikkerne og på rådhuset.

Igen og igen Borgmester Karsten Längerich (V), der fik idéen til folkemødet, glæder sig til, at det første af sin slags kan skydes i gang.

- Målsætningen er, at folkemødet skal blive en tilbagevendende begivenhed, der giver borgerne lyst til at komme ned i byen for at fordybe sig, blive klogere og hygge sig. Der skal være plads til børn, ældre og midaldrende; kort sagt alle, der har lyst til at komme. Det bliver ikke noget høj-elitært arrangement, men et arrangement, hvor vi bliver klogere på hinanden og samfundet, samtidig med at vi hygger os sammen, sagde han på pressemødet.

Ved samme lejlighed fortalte han, at der har været en stor opbakning til idéen om at lave et folkemøde i Allerød.

Biblioteket har blandt andet været en vigtig samarbejdspartner. Derudover kommer alle de foreninger, der bidrager med aktiviteter. Og som fremover skal have en endnu mere fremtrædende rolle i gennemførelsen.

I 2021 og 2022 er der sat 100.000 kommunale budgetkroner af til folkemødet i Allerød. Derefter er der ikke planlagt kommunal støtte.

- Pointen har fra begyndelsen været, at det skal være et projekt, der på sigt kan hvile i sig selv, og som foreningerne kan stå for på egen hånd uden kommunens indblanding, siger Karsten Längerich.

Book en billet Nogle af aktiviteterne koster lidt at deltage i, men de fleste er gratis. For dem allesammen gælder det, at man skal melde sig til på forhånd.

Den eneste undtagelse fra tilmelding er Bæredygtig Borgerdag, som slutter Allerød Folkemøde af lørdag den 11. september.

Der er fri adgang til arrangementet, som finder sted på biblioteket fra 10 til 14 og behandler bæredygtighed set fra mange forskellige vinkler.

Fødevarebanken byder på smagsprøver fra verdensmåls-brunch lavet af dato-varer, og der vil være masser af stande blandt andet med inspiration til en mere bæredygtig livsstil.