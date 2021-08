Se billedserie Rasmus Seebach Jam giver den gas lørdag aften på byfesten. PR Foto

Klar til byfesten? Her er lidt om hvad weekenden byder på

Fra fredag til søndag er der Lynge Byfest og Kræmmermarked. Programmet er langt, og herunder kan du læse lidt om, hvad arrangørerne og nogle af foreningerne selv har gjort opmærksom på gennem pressemeddelelser.

Klovnen Trampolina Det er med stor glæde vi kan præsentere klovnen Trampolina, Pippi Langstrømpes skøre kusine, som ærligt talt er lidt klodset og påstår, hun kan helt vildt meget, selv om børnene må hjælpe hende, fortæller Jørgen Johansen, formand for Lynge Byfest.

Trampolinas klovnerier inddrager børnene i sit fantastiske univers. Det handler om nærvær, kærlighed og drømme. Børnene hjælper Klovnen Trampolina med at trylle (og faktisk er de en smule meget bedre end Trampolina).

Klovnen Trampolina er et forvokset barn, hun lider af vokseværk, og hun vokser lige så meget på et år, som et normalt barn gør på syv år. Hun er alt, alt for stor, men ikke for stor til at lege. Der er mange, der tror, Trampolina har store fødder. Det har hun ikke, hun har bare lange tæer!

Klovnen Trampolina kommer til Lynge Byfest og Kræmmermarked. PR Foto

I Trampolinas tossede klovneshow går alting galt, men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget!

"Trampolina er klovnen, du må grine af," afslutter Jørgen Johansen.

Trampolina går på scenen lørdag klokken 15.30.

Ønsk et live-nummer i Mormors cafe Hvis man kommer ned til bagenden af kræmmermarkedet, finder man Mormors cafe, som er en af de nye ting på programmet i år.

"Her kan vi i år præsentere Kjærs Danseorkester," fortæller formand Jørgen Johansen og fortsætter:

Kjærs Danseorkester har ifølge Jørgen Johansen et repertoire på 400 numre. PR-foto

"Hvis du spørger orkesteret, så betragter de sig selv som værende en levende jukeboks".

Hvis du er til hits og evergreens fra 60'erne og frem til nu, så skal du komme forbi Mormors cafe lørdag d. 28. august.

"Orkesteret har et repertoire på 400 numre, så når du sidder i teltet og drikke en kop kaffe, så har du mulighed for at ønske lige det nummer, som du sidder og tænker på," afslutter Jørgen Johansen.

Løb med Run & Fun Det er Lynge Run & Fun, der står for gennemførelsen af Handelsbanken Løbet, der afvikles søndag den 29. august med start kl. 10:30 fra Kedelsøvej på festpladsen ved Uggeløse Bygade. Det skriver løbeklubben i en pressemeddelelse.

For børn til og med 12 år er der en rute på 3 km, der går op forbi Uggeløse Kirke (voksne kan løbe med), og for de øvrige aldersgrupper er der planlagt en spændende 5 km rute, der går igennem natur- og fritidsområdet ved Lynge Grusgrav. Gadeløbet er for både børn og voksne og for begyndere såvel som øvede løbere. Du og familien kan løbe som motionist eller for konkurrencen.

Der er fælles opvarmning kl. 10:00 ved udendørsscenen. Løbenumre med chip udleveres fra kl. 09.00, og de kan beholdes som minde om løbet.

Deltagelse koster ved online tilmelding 50 kr. for ruten på 3 km og 75 kr. for ruten på 5 km. Hertil kommer et gebyr på 12 kr. til DGI.

Hos LUI Run & Fun skal det være sjovt at løbe. PR Foto

Du tilmelder dig online via www.lui.dk/iul/loeb, hvor du også finder information om aldersgrupperne mv.

Handelsbanken i Allerød sponsorerer præmier til 1.- og 2.-pladserne i hver aldersgruppe.

Handelsbanken støtter LUI med kr. 75,00 for hver tilmeldt deltager. Overskud går til foreningsarbejdet i Lynge-Uggeløse IF.

Lynge Run & Fun hedder også LUI Løb og er Lynge Uggeløse Idrætsforenings løbeklub, der har eksisteret siden 2017. LUI Løb har begynderhold, der træner op til at kunne løbe op til 5 km, et hold let trænede, der løber omkring 5-7 km og et hold, der løber 10 km og derover. "Vi løber normalt tirsdag og torsdag aften og lørdag formiddag, og vi tilpasser gerne holdene, distancerne og tempoet, så alle kan være med," står der i pressemeddelelsen.

Seebach Jam giver gas "Vi har fornøjelsen af at have Rasmus Seebach Jam på dette års byfest;" skriver byfesten.

"Det bliver med meget dansk musik lørdag aften," siger Jørgen Johansen.

Et af Danmarks for tiden absolut største navne Rasmus Seebach har fået sit helt eget jam-band. Syng med på numrer som "Lidt i Fem", "Natteravn", "Falder" og mange flere og vær klar til at blive revet med, som om det var Rasmus Seebach selv.

"Vi glæder os rigtig meget til, at kunne feste til god dansk musik;" afslutter Jørgen Johansen.

Rasmus Seebach Jam går ifølge programmet på lørdag klokken 19.00.

Troldeløjer i teltet Projektet om at få en kæmpetrold af genbrugstræ placeret i, formentlig, Ravnsholt Skov vil også være til stede på Lynge Byfest og Kræmmermarked.

Her har de nemlig fået doneret en stand, fortæller initiativtager Anette Haugshøj i en pressemeddelelse.

Anette Haugshøj vil have en troldebod under Lynge Byfest og Kræmmermarked. Her ses hun til aftenåbent på M.D. Madsensvej med kæresten Finn Lund. Foto: Jan F. Stephan

"Der kommer troldeløjer og luksus-genbrug i fokus - alle borgere er velkomne til at komme på vores stand om fredagen kl 16-19 og donere sine brugbare ting og sager, som må sælges af os efterfølgende i weekendens løb og al salg går ubeskåret til trolden," siger hun.

Der afholdes også en konkurrence. Man kan komme med et billede taget ved en af de kæmpetrolde, der er rundt omkring i Danmark - og verden. "Med et billede er man med i konkurrencen om en signeret bog af vores troldeambassadører til Solvej og Selma Sambanisse. En god måde at få dialog og vise den glæde frem som kæmpetroldene giver til så mange," siger Anette Haugshøj.

Hun oplyser endvidere, at to nye er blevet "Troldemærket Virksomhed". Det drejer sig om Det Lille Blomsterhus i Blovstrød samt Telehuset i Lynge. Sidstnævnte har som den første fået mærkatet "Bronzemærket Virksomhed", da den har doneret et beløb på over 6.000 kroner.

Anette Haugshøj oplyser, at indsamlingen nu er oppe på 141.086 kroner - over 40 procent af målet på 350.000 kroner, som det koster at få kunstneren Thomas Damsbo til at lave en trold.

